Sie präsentieren authentischen Boogie Woogie

Die Jazzfreunde Wildeshausen bringen die „Jörg Hegemann’s Rhythm Kings“ auf die Bühne – und zwar am Samstag, 3. Oktober, ab 20 Uhr in der Kreismusikschule in Wildeshausen. „Albert Ammons and his Rhythm Kings“ – so nannte der Chicagoer „King of Boogie Woogie“ seine Band, mit der er in den späten 40er-Jahren für Furore sorgte. Neben der Rhythmusgruppe spielte dort ein Gitarrist, der stilistisch eher dem Swing zuzuordnen war. Als Ergebnis entstanden besondere Boogie Woogie- und Blues-Aufnahmen. Darum ergänzte Jörg Hegemann sein authentisches Trio um Dirk Engelmeyer (Schlagzeug/Gesang) und Matthias Klüter (Kontrabass) nicht mit einem typischen Rhythm & Blues Gitarristen wie man sie heute so oft findet, sondern mit einem der besten Jazz- und Swing-Spezialisten weit und breit – mit Rolf Marx. Swingender, authentischer Boogie Woogie auf höchstem Niveau wird garantiert. Der Eintritt kostet 20 Euro. Aufgrund der Abstandsregeln gibt es nur 60 Sitzplätze. Kartenvorbestellung sind erforderlich unter Telefon 0 44 31/93 09 95 (Anrufbeantworter) oder www.jazzfreunde-wildeshausen.de. BILD: