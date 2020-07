Singen und Tanzen auf Burgwiese

180 Anmeldungen gingen bei Birte Hogeback vom Wildeshauser Stadtmarketing für das erste Kindersommerkonzert auf der Burgwiese ein. Am Sonntag unterhielt das Duo „Matts und Basti“ aus Stuhr mit seinem Kinderprogramm, das auch die Großen nicht ausließ. In Familienkreisen durften sich die Kinder mit ihren Eltern frei bewegen. Ob beim in den Urlaubfahren mit dem Zug, Flieger oder dem Auto, immer stand die Bewegung, das Mitsingen und das Spaßhaben im Mittelpunkt. Am Ende waren sich alle einige, dass darf nicht das letzte Sommerkonzert speziell für Kinder gewesen sein. BILD: