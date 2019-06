Spasche Lebendig, zeitgemäß, traditionell: So beschreiben die Veranstalter der Konzertreihe „Spasche Live“ die Lieder aus Schottland und Irland des „Maries Wedding Trios“. Am Samstag, 6. Juli, wird die Gruppe im Garten des Guts Spasche auftreten. Los geht es um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Lieder, Balladen und Tänze voller Lebensfreude, skurrile Geschichten, Glück und Unglück und sehr viel Humor sind schon immer Teil der schottischen und irischen traditionellen Musik gewesen. In dieser Tradition steht das Programm der schottischen Sängerin Joanna Scott Douglas und ihres Gitarristen Jan Jedding. Die beiden Musiker verstehen es, ihr Publikum zum Mitsingen und Tanzen zu animieren, heißt es in der Ankündigung. Begleitet werden sie von Norbert Wehde.

Die Veranstalter versprechen einen „mehrstündigen Kurztrip in Edinburgh oder Galway“. Joanna Scott Douglas und Jan Jedding haben reichlich Bühnenerfahrung auf Konzerten in Deutschland, England, Schottland und Irland mit diversen Folkbands sammeln können.

2017 erschien die erste CD „Both Sides“. Mit dem Debütalbum feiert „Maries Wedding Trio“ seine Musik – die geliebten schottischen und irischen Lieder. Dabei unterstützen sie unter anderem namhafte Größen wie Sandy Brechin (Akkordeon), Ian Melrose (Low Whistle), Ralph Gauck (Bass), Wendy Weatherby (Cello), Gregor Borland (Geige) und Norbert Wehde (Highland Bagpipes, Bouzouki, Whistle, Gesang).

Die Veranstalter haben sich lokale Verstärkung dazu geholt: Bevor das Trio auftritt, wird Sandra Otte aus Wildeshausen zu hören sein. In ihrem Programm „Unwillkürlich natürlich“ nimmt die Singer-Songwriterin auf humorvolle Art und Weise das menschliche Naturell unter die Lupe.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf je 12, an der Abendkasse 15 Euro. In Wildeshausen können sie auf dem Gut Spascher Sand sowie in der Buchhandlung Bökers am Markt gekauft werden. Im Internet gibt es Karten zu kaufen unter