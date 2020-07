Konzert In Stenum: Singen im Freien kommt gut an

Stenum /Ganderkesee Wenn Schlager wie „Atemlos“ und „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ vor einem Kirchengebäude gesungen werden, muss es einen besonderen Anlass geben. Und zwar ein Mitsingkonzert mit dem Duo „Only Sing“: Martin Kütemeyer und Johannes Kretzschmar-Strömer stimmten am Freitagabend vor dem Timotheus-Haus in Stenum einen bekannten Song nach dem anderen an.

Allerdings brauchten die rund 70 Besucher etwas Ermunterung. Doch mit humorvollen Sprüchen brachte Kütemeyer das Publikum zum Auftauen. Schließlich standen sogar einige Frauen auf und tanzten zur Gitarrenmusik.

Vor dem Timotheus-Haus waren Stühle aufgestellt. Paare, Familien und Personen aus zwei Haushalten durften nebeneinander Platz nehmen. Außerdem hatte Pastorin Julia Klein ihre Konfirmanden zum Helfen verpflichtet. Sie verkauften Getränke in Flaschen und zeichneten die Namen aller Besucher auf. Viele Ehrenamtliche seien älter und würden zur Corona-Risikogruppe gehören, sagte die Pastorin.

Das Mitsingkonzert kam gut an: „Die Leute haben sich darauf gefreut“, sagte Julia Klein. „Ich glaube, viele haben Sehnsucht danach, sich zu sehen.“ Doch dass man in Stenum Freude am Singen hatte, gefiel offenbar nicht jedem: Als die beiden Musiker ihr letztes Stück spielten, kam ein freundlicher Polizist und berichtete, dass es eine Beschwerde gegeben habe.

Möglicherweise kann ohnehin bald wieder drinnen gesungen werden. Pastorin Susanne Bruns äußerte kürzlich bei einem Pressegespräch die Hoffnung, dass die Vorgaben für das Singen in Gottesdiensten bereits zu Anfang August, wenn ihre Konfirmandengruppen eingesegnet werden, geändert werden.

Bis es soweit ist, wird in allen Pfarrbezirken der ev.-luth. Kirchengemeinde Ganderkesee draußen gesungen. Der Bookholzberger Pastor Hannes Koch etwa ist in der Corona-Zeit dazu übergegangen, nach seinen Gottesdiensten mit der Gemeinde vor die Auferstehungskirche zu gehen und dort ein Lied zu Gitarrenbegleitung anzustimmen. Diesen Brauch hat Julia Klein übernommen. Hier ersetze allerdings ein Keyboard die Gitarre. Das Singen fehle im Gottesdienst, sagte die Pastorin. „Es ist eine Möglichkeit, aktiv teilzunehmen und mit Gott in Kontakt zu kommen.“

Auch in der Ganderkeseer Kirche St. Cyprian und Cornelius haben in den vergangenen Wochen nur einzelne Sänger aus den Chören von Kreiskantor Thorsten Ahlrichs solistisch gesungen. Gottesdienste finden jedoch – sofern das Wetter dies zulässt – nun regelmäßig im Pfarrgarten statt, so dass auch der Gemeindegesang möglich ist.