Konzertabend In Stenum: Pfarrbezirk bittet zum Open-Air

Stenum In der Kirche darf aus Gründen des Infektionsschutzes noch immer nicht gesungen werden – davor sehr wohl. Der Bezirk Stenum der ev.-luth. Kirchengemeinde veranstaltet zum Start der Sommerferien einen etwas anderen Konzertabend: ein Mitsingkonzert vor dem Timotheushaus. Am Freitag, 17. Juli, ist dort das Duo „Only Sing“, bestehend aus Johannes Kretzschmar-Strömer und Martin Kütemeyer, zu Gast. Um 20 Uhr beginnt ihr Open-Air-Konzert, an dem sich gerne auch das Publikum beteiligen darf. Auf dem Programm des Abends steht eine bunte Mischung aus aktuellen Popsongs, Schlagern und Oldies.

„Wir freuen uns, dass wir auf diese Art zusammenkommen können. Wichtig ist natürlich dennoch, dass das Hygienekonzept befolgt wird“, betont Pastorin Julia Klein. So müssten alle Besucher Namen und Adressen hinterlegen und die Sitzabstände einhalten. Getränke und Knabbereien müssen diesmal selbst mitgebracht werden. Trotzdem sind die Beteiligten sicher, dass allen ein schöner Abend zusammen mit anderen bevor steht – auch mit Abstand.