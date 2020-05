Pfarrbezirk Stenum: Das Pfingstwunder auf einer Radtour erfahren

Stenum Was tun, wenn Pfingsten nicht im Gottesdienst gefeiert werden kann? Pastorin Julia Klein und Ulrike Beiersdorf-Jüchter, Kirchenälteste im Bezirk 1 der ev.-luth. Kirchengemeinde Ganderkesee, wollen all diejenigen, die (noch) nicht im Stenumer Timotheus-Haus zusammenkommen können, in Bewegung bringen: Sie haben eine Art Schnitzeljagd per Fahrrad ausgearbeitet, die Interessierte am Pfingstsonntag, 31. Mai, oder Pfingstmontag, 1. Juni, jederzeit und selbstständig absolvieren können.

Vom Timotheus-Haus geht es auf einer zehn Kilometer langen Route quer durch den Pfarrbezirk. „Jeder, der gerne in unserer schönen Gegend unterwegs ist und Lust hat, sich ein bisschen berühren zulassen, kann herzlich gerne mitfahren“, lädt Pastorin Klein ein. An den Stationen gilt es, auf den Sicherheitsabstand zu anderen zu achten.

So geht’s: Am Timotheus-Haus hängen bunte Postkarten und ein kleiner Hinweis, wo die nächste Station zu finden ist. An jeder weiteren Station ist dann ein Buchstabe und ein Hinweis auf den nächsten Zielpunkt versteckt. Zusammen ergeben die Buchstaben ein Lösungswort, das nach Ende der Tour in die Lösungsbox am Timotheus-Hauses eingeworfen werden kann. Unter allen Teilnehmern werden kleine Geschenke verlost. Zudem besteht die Möglichkeit, an einem Schätzspiel teilzunehmen: Wie viele Nudeln stecken wohl im Einmachglas, das Pastorin Klein auf dem Foto in der Hand hält?

„Natürlich geht es darum, Spaß und Freude zu haben, ob als Einzelner oder als Familie“, sagt Ulrike Beiersdorf-Jüchter, Mitglied im Bezirkskirchenrat und Mitorganisatorin der Tour, „aber auch der geistige Impuls soll nicht zu kurz kommen.“ So sei an jeder Station ein Andachtstext zu finden, der einlade, sich mit dem Pfingstwunder und dem Wirken des Heiligen Geistes zu beschäftigen.

Auch für diejenigen, die nicht an der Radtour teilnehmen können, ist gesorgt: Für sie und andere Interessierte stehen Videoandachten auf der Internetseite der Kirchengemeinde und auf dem YouTube-Kanal des Bezirks („Timotheus2020“). Für Kinder wurde eine Spotify-Playlist („Timotheus 2020“) als kleines Extra zur Tour angelegt.

„Ich freue mich, dass wir diese schöne Aktion geplant haben und dafür so viel Unterstützung da war – das wird sicherlich toll“, meint Pastorin Julia Klein. „Aber ich sehne auch sehr die Zeit herbei, in der wir wieder in unserem Gemeindehaus Gottesdienst feiern können. Das werde aller Voraussicht nach ab dem 7. Juni der Fall sein. Allerdings unter strengen Hygienevorschriften und in einer kleinen Gruppe. Daher würden weiterhin auch die beliebten Videoandachten anboten. „Heute wünschen wir erst einmal allen frohe Pfingsten und eine schöne Radtour“, so die Stenumer Pastorin.

Videoandachten unter www.kirche-ganderkesee.de