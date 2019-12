Süßes vom Nikolaus

Der Nikolaus hat am Freitagabend die Kinder auf dem Ganderkeseer Weihnachtsmarkt mit Süßigkeiten beschenkt. Die Attraktion zum Nikolaustag war nur ein Teil des umfangreichen Bühnenprogramms, das die Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) für das dreitägige Fest vor dem Alte Rathaus auf die Beine gestellt hat. Am Samstag und Sonntag öffnet der Weihnachtsmarkt jeweils um 14 Uhr. Diesen Samstag steht um 15 und 16.15 Uhr die Band „Happiness“ auf der Bühne. Um 18.30 Uhr sind die „Büttflicker“ dran. Schon um 19 Uhr startet die Weihnachtsparty vor dem Rathaus mit Discjockey. Am Sonntag lädt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr für 14.30 Uhr zum

Platzkonzert ein. Um 15 Uhr geben sich die Prinzenpaare ein Stelldichein. Auch wird das Geheimnis um die Moderation des Kinderfaschings gelüftet. Zudem stellt sich eine neue Garde vor. Ex-Prinzenpaare singen ab 16 Uhr Weihnachtliches, „Querbeat“ wird auf der Weihnachtsbühne ab 17 Uhr rocken. Alle arbeiten ehrenamtlich, der komplette Erlös kommt der Kinder- und Jugendarbeit beim Fasching sowie dem Roten Kreuz in Ganderkesee zugute.BILD: