Jubiläum: Tweelbäke kann Schnapszahl nicht feiern

Tweelbäke Es sollte ein großes Fest werden, das die vielen Tweelbäker Vereine aus Anlass des 222-jährigen Bestehens der Ortschaft am Samstag, 22. August, geplant hatten. In Vorbereitung waren ein Festumzug, ein Familienfest mit Gottesdienst sowie ein Feierabend auf dem Dorfplatz am Tweelbäker See. Der Dorfplatz gehört zur Gemeinde Hude, während das dreigeteilte Dorf ansonsten auch zur Gemeinde Hatten und der Stadt Oldenburg gehört.

„222 Jahre Tweelbäke – das sollte ordentlich gefeiert werden“, schreibt Martina Möhlenbrock vom Festausschuss. Doch wie viele andere Veranstaltungen fällt auch dieses Fest den derzeitigen Corona-Einschränkungen leider zum Opfer.

„Ein ganz herzliches Dankeschön gilt unseren vielen Unterstützern, mit deren Unterstützung wir bereits viele Aktionen für den Festtag in Vorbereitung hatten“, sagen Martina Möhlenbrock von den Tweelbäker Büdeltreckern, Roswitha Meyer vom Landfrauenverein Tweelbäke, Johann Damke vom Bürgerverein, Heiko Klaener vom Schützenverein und Heiko Windels vom Tweelbäker Heimatvereen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Aber aufgeschoben sei nicht aufgehoben, heißt es vonseiten der Festausschussmitglieder. Nun werde eben die Feier im August 2023 stattfinden, zum „222+3-jährigen Geburtstag“. Dann sollen 225 Jahre Tweelbäke gefeiert werden. „Nach wie vor gilt: Es soll ein Festtag für alle Altersgruppen werden, und alle Tweelbäker dürfen sich an der Gestaltung des Tages beteiligen“, so der Festausschuss.

Die Planungen für 2023 sollen jedenfalls schon mal starten. Wer Interesse hat, am Programm mitzuwirken, kann über die beteiligten Vereine oder auch die Mailadresse 222Jahre@tweelbaeke.info Kontakt mit dem Festausschuss aufnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung.