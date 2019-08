Urneburg Nach einem aufregenden Schützenjahr neigt sich die Regentschaft des Urneburger Königshauses in dieser Woche dem Ende zu. An wen die noch amtierenden Majestäten ihre Titel abtreten müssen, steht erst am Sonntagabend fest. Bis dahin tut sich auf dem Urneburger Schützenplatz und im Festzelt so einiges. Am Samstag, 17. August, öffnet der Platz mit Buden und Bewirtungsständen um 15 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr und am Montag ist wieder ab 15 Uhr geöffnet.

Die Festfolge: Am Samstag, 14 Uhr, beginnen die Kämpfe um die Titel des Schüler- und Vogelkönigs sowie um die zahlreichen Pokale. Ab 15 Uhr wird die neue Damenvogelkönigin ermittelt. Um 16 Uhr startet der Kindernachmittag mit Eckis Zaubershow, ab 17 Uhr bietet der Nachwuchs vom TV Deichhorst mit einem Clown eine Turnshow. Erste Siegerehrungen folgen um 19 Uhr. Ab 21 Uhr ist Party unter dem Motto „Big Urneburg“ angesagt. DJ Björn, unter anderem aus dem Bremer Hansezelt bekannt, legt die passende Musik dazu auf. Der Eintritt kostet 5€ Euro an der Abendkasse. Es gibt keinen Vorverkauf.

Schon um 9 Uhr am Sonntag werden die Jugendmajestäten abgeholt, um 11.45 Uhr treten auch die Erwachsenen vor der Schießhalle an, um ihre Majestäten abzuholen. Musikalisch werden sie vom Spielmannzug Ganderkesee und vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr begleitet. Ältere Schützen fahren im Kremser mit. Anmeldung dazu unter Telefon 0173/24 88 917.

Nach der Kranzniederlegung um 14.45 Uhr am Ehrenmal werden die Schießwettbewerbe fortgesetzt. Ab 15.30 Uhr sind langjährige Mitglieder zu Kaffee und Kuchen ins Festzelt eingeladen. Um 17 Uhr spielt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Festplatz, um 17.30 startet die Tombola. Die heiß ersehnte Proklamation des neuen Königspaars erfolgt um 19.30 Uhr. Daran schließt sich die Königsfeier mit DJ Björn an. Auch der Montag ist bei dem Urneburgern traditionell ein vollwertiger Schützenfesttag: Nach der Öffnung des Festplatzes wird um 15 Uhr das Schießen um die Vizekönigstitel eröffnet. Um 20 Uhr sollen die neuen Vizemajestäten im Zelt bekanntgegeben werden, danach startet die Abschlussparty mit DJ Björn.