Vorarbeiten für neue Orgel: Kirche bleibt gesperrt

Es geht voran: In der Alexanderkirche der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Wildeshausen stehen weiter umfangreiche Vorarbeiten für den Einbau der neuen Orgel auf der Orgelempore an. Dafür wurden nun die Sitzbänke in der Kirche verhüllt, um sie vor dem entstehenden Schmutz zu schützen. Die Arbeiten sollen in den kommenden zwei Wochen abgeschlossen werden. Während dieser Zeit bleibt die Kirche für den Publikumsverkehr geschlossen. Weder die stillen, persönlichen Andachten und die Kerzenandacht noch der Gottesdienst können dort gefeiert werden. Zum Gottesdienst wird deshalb am Sonntag, 9. August, um 10 Uhr „in Nachbars Garten“ am „Alten Amtshaus“ an der Herrlichkeit eingeladen. Predigen wird Pastorin Beatrix Konukiewitz. Für die Musik im Garten sorgt Fabian Reinke. Er begleitet auch den Gemeindegesang, der in der freien Natur – unter Einhaltung der Abstandsregeln – möglich ist. Im Garten haben auch mehr Menschen Platz als zu Corona-Zeiten in der Alexanderkirche. Deshalb wird besonders herzlich zu diesem Gottesdienst eingeladen. Am Sonntagabend, um 19 Uhr, wird wieder eine Kerzenandacht vor der Alexanderkirche gefeiert. Sie beginnt mit dem Glockenschlag. Die Teilnehmer werden gebeten, sich rechtzeitig auf der Herrlichkeit einzufinden. Sollte es regnen, muss die Andacht ausfallen.BILD: