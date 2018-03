Wardenburg • • • • • Kleinere und größere Osterfeuer brennen über das kommende Wochenende an verschiedenen Punkten in der Gemeinde Wardenburg. Neun Brauchtumsfeuer wurden bei der Gemeinde angemeldet.

Ein Programm für Klein und Groß bietet die Landjugend Benthullen-Harbern am Mastenweg. Dort werden ab 19 Uhr zunächst die Kinder belustigt, um 20 Uhr wird das Feuer entzündet und ab 21 Uhr kann im Festzelt getanzt werden zur Musik der Compact Disco. Hier eine Übersicht über alle Osterfeuer:

• Achternholt: Dorfgemeinschaft Achternholt, Ostersamstag, 31. März, ab 19 Uhr, zwischen Böseler Straße und Zum Schießstand

• Achternmeer: Förderverein Feuerwehr Achternmeer, Ostersonntag, 1. April, ab 19 Uhr, Ammerländer Straße 174 (größeres Lagerfeuer)

• Benthullen: Landjugend Benthullen-Harbern, Ostersamstag, 31. März, ab 20 Uhr, Mastenweg

• Charlottendorf-Ost: Dorfgemeinschaft Charlottendorf-Ost, Ostersamstag 31. März, ab 20 Uhr, in Charlottendorf-Ost/Littel, Korrbäksweg

• Fladder: Dorfgemeinschaft Fladder-Fünfhausen am Ostersamstag, 31. März, ab 20 Uhr, Fladderstraße • • Höven: Bürgerverein Höven, Ostersamstag, 31. März, ab 19 Uhr, Zum Reitplatz • Hundsmühlen: Ortsverein Hundsmühlen, Ostersamstag, 31. März, ab 18 Uhr, Straße „Am Grevenholt“ • •

• Littel: Förderverein Freiwillige Feuerwehr Littel, Ostersamstag, 31. März, ab 19.30 Uhr, Ahrensberg • Südmoslesfehn: Ortsverein Südmoslesfehn, Ostersamstag, 31. März, ab 18 Uhr, Korsorsstraße 5 (Feuerkörbe, Feuerschalen) •