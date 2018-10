Wardenburg Das Programm ist weit gefächert.

• Künstlertour

Die Gästeführerin Sylvia Eilers führt Interessenten bei der Wardenburger Künstlertour von Atelier zu Atelier. Los geht es am Sonntag, 21. Oktober, um 11 Uhr. Die Fahrradtour soll in etwa drei bis vier Stunden dauern. Die Künstler geben vor Ort Einblicke in ihre Arbeit.

Treffpunkt ist am Rathaus in Wardenburg. Die Teilnahmekosten betragen fünf Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Anmeldungen: Tourist-Information umtref Wardenburg, Oldenburger Str. 228, Telefon 04407/ 209 07.

• Kabarett

Der Kabarettist Benjamin Eisenberg gibt am Freitag, 26. Oktober, ab 20 Uhr im Gasthof Dahms sein Programm „Pointen aus Stahl & Aphorismen auf Satin“ zum besten. Medien, Politik, Wirtschaft, Demokratiefeinde oder ganz banale Alltagsidioten – der Bottroper Polit-Kabarettist versetzt allen einen Hieb, die es verdient haben; und die Vollbehämmerten bekommen gerne noch einen Nachschlag. Harte Zeiten fordern den Eisenberg. Harte Zeiten erfordern: Pointen aus Stahl.

Der Eintritt kostet 16 Euro, im Vorverkauf 14 Euro. Ansprechpartner ist hier Hendrik Müller von der Gemeinde Wardenburg, Telefon 04407/731 16.

• Konzert

Das Blockflötenorchester Wardenburg der Musikschule des Landkreises Oldenburg tritt am Sonntag, 28. Oktober, im Ratssaal des Rathauses Wardenburg, Friedrichstraße 16, auf. Das Blockflötenorchester Wardenburg besteht seit 38 Jahren. Sein Repertoire umfasst Pop- und Filmmusik sowie klassische Werke.

Los geht es um 15.30 Uhr. Die Tickets kosten zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Vorbestellungen: