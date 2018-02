Wardenburg Auch, wenn es derzeit nicht so aussieht, aber schon bald steht der Frühling vor der Tür – also Zeit für den Wardenburger Kunst- und Hobbyhandwerker-Markt. Am kommenden Sonntag, 4. März, haben die Besucher von 11 bis 17 Uhr Gelegenheit, den mehr als 40 Ausstellern im Wardenburger Hof einen Besuch abzustatten.

Hier erwarten sie nicht nur frühlingshafte Dekorationen aus Holz, Papier, Blumen und Draht, sondern auch Handgemachtes aus Ytong, Keramik, Glas, Stoff, Kork und Leder. Auch Mosaiken, Bernstein-Schmuck, palmölfreie Seifen und schöne Osterdeko finden sich an diesem Tag an der Oldenburger Straße 255.

„Diesmal sind auch drei Autoren dabei“, kündigt Mitorganisatorin Uta Grundmann-Abonyi an. Unter ihnen sei auch Jabber Md. Abdul von der Deutsch-Bengalischen-Kinderhilfe, der durch den Verkauf seiner Bücher und Postkarten ein Schulprojekt in Bangladesch unterstütze.

Der Eintritt zum Frühlingsmarkt ist frei. Die Parkplätze vorm Haus stehen kostenlos zur Verfügung.