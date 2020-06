Gemeindeprojekt: Sechs Bereiche unter einem Dach vereint

Wardenburg Nach der Fertigstellung der Kindertagesstätte in Hundsmühlen kann die Gemeinde nun ein weiteres Projekt auf ihrer Investitionsliste abhaken. Am Mittwochnachmittag weihte Bürgermeister Christoph Reents im kleinen Kreis mit Mitarbeitern und Pressevertretern das neue Bürgerhaus am Hallenbad ein.

In etwas mehr als anderthalb Jahren (siehe Info-Kasten) entstand im ehemaligen Saunabereich des Hallenbades „ein offenes, barrierefreies Haus für alle Menschen der Gemeinde“, wie es die Gemeinde in einem Flyer formuliert. Der Anbau, der geringfügig vergrößert wurde, mit seiner Gesamtfläche von rund 400 Quadratmetern versteht sich als soziokulturelle Einrichtung und als Treffpunkt für alle Altersgruppen. Hier werden die sechs Bereiche Kinder, Jugend, Familie, Senioren, Beratung und Veranstaltungen unter einem Dach vereint. Die Kosten für den Um- und Anbau belaufen sich auf rund 775 000 Euro. Davon werden 104 600 Euro durch Zuschüsse (Leader-Mittel und Projektträger Jülich) gedeckt.

„Wir sind schon vor zwei Wochen eingezogen, auch wenn das ein oder andere noch fehlt oder gemacht werden muss“, sagte Silke Gherbi-Opel, die das Bürgerhaus nun leitet. Mit ins neue Gebäude eingezogen sind das Seniorenservicebüro von Mitarbeiterin Vera Vollmer sowie die Jugendpflege mit ihrem offenen Kinder- und Jugendtreff. Das bisherige Jugendcafé im ehemaligen Hallenbadcafé ist quasi nebenan, also im Bürgerhaus, aufgegangen.

leck stoppt Umbau Bis zum Jahr 2011 befand sich im vorderen Gebäudeteil des Wardenburger Hallenbades eine Sauna, die dann jahrelang keinen neuen Pächter mehr fand. 2016 zogen in die ehemalige Sauna Flüchtlinge ein. Nach dem Auszug der Flüchtlinge beschloss der Gemeinderat Ende 2017 im Anbau am Hallenbad ein Bürgerhaus einzurichten. Die Hauptarbeiten begannen im November 2018, jedoch warf eine Dachleckage am Hallenbad, die auch Schäden am Bürgerhaus verursachte, den Baufortschritt zurück. Eigentlich hatte die Einweihung bereits 2019 sein sollen. Am 3. Juni 2020 dann die Einweihung in kleinem Rahmen. Die größere Einweihungsfeier soll erst stattfinden, wenn es die Kontaktbeschränkungen erlauben.

Die neue Bleibe für die Jugend bedeutet zugleich einen Neustart für den neuen Jugendpfleger der Gemeinde, Karsten Gerdes. Er ist Nachfolger von Ines Geercken, die Ende April die Gemeindejugendpflege verlassen hat. Die Jugendpflege verfügt im Bürgerhaus über einen großen Gemeinschaftsraum unter anderem mit Billard- und mit Kickertisch und einer Sitzecke sowie einem Werkraum. Auch ein Büro mit Kleingruppenbereich steht für Gerdes und seinen Kollegen Werner Niemann bereit. Ab 22. Juni sollen all diese Räume für Kinder und Jugendliche – unter Einhaltung aktueller Hygieneregeln – wieder offen stehen.

Ein Besprechungsraum für eine Schuldner-, Sucht- oder Rentenberatung steht ebenso zur Verfügung wie für die Arbeit der Schiedsleute.

Auch Seniorengruppen sollen nach Auflösung des Seniorentreffs am Brooklandsweg vor zwei Jahren wieder eine Bleibe bekommen. „VdK und Awo haben schon Interesse angemeldet“, so Silke Gherbi Opel. Für Gruppen jedweder Art steht der rund 90 Quadratmeter große Veranstaltungsraum mit angrenzender Außenterrasse zur Verfügung. Auch Sitzungen der Fachausschüsse könnten hier stattfinden. Von allen genutzt werden kann die große, modern ausgestattete Küche.