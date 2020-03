Gottesdienst im Kirchenkanal

Wardenburg Nicht verzichten müssen Gläubige am kommenden Sonntag, 29. März, auf einen Gottesdienst der ev.-luth. Kirchengemeinde Wardenburg. Pastor Martin Böhmen und der Kirchenälteste Marco Meiburg gestalten ab 11 Uhr einen Gottesdienst in der Hundsmühler Matthäus-Kirche, der ausschließlich auf dem Kanal der Kirchengemeinde im Internet mitzuerleben ist. Dazu gibt es auf der Webseite der Kirchengemeinde (www.ev-kirche-wardenburg.de) einen Link.

Weiterhin teilt Böhmen mit, dass der Gemeindekirchenrat sich so organisiert habe, dass er als Gremium handlungsfähig bleibt. Am Mittwoch wurde unter anderem die neue Friedhofsgebührensatzung verabschiedet. Zugrunde lag diesem Beschluss eine notwendige Korrektur der Berechnung. Das Pfarrteam ist weiterhin per Telefon und E-Mail erreichbar. Die Konfirmandengruppe kommuniziert über eine App.