Wardenburg /Hannover Die Freude bei Katrin Wellmann ist groß: „Ich freue mich sehr, dass meine ehrenamtliche Arbeit anerkannt wird.“ Ihre Hofbuchhandlung ist erneut als „Prädikatsbuchhandlung – Partner für Leseförderung“ ausgezeichnet worden.

„Buchhandlungen spielen als Orte der Leseförderung eine wichtige Rolle. Sie vermitteln die Freude am Lesen und entwickeln kreative Formate, die neue Zugänge zur Literatur ermöglichen“, heißt es vom Landesverband Nord des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Dieser verleiht die Auszeichnung in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. 24 Buchhandlungen aus Niedersachsen erhielten in diesem Jahr das Gütesiegel.

Die Auszeichnung Seit 2009 verleiht der Landesverband Nord des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels alle zwei Jahre den Titel „Prädikatsbuchhandlung – Partner für Leseförderung“ an Buchhandlungen, die eng mit Schulen und Kindergärten zusammenarbeiten. Für die Hofbuchhandlung Katrin Wellmann ist es nach 2017 die zweite Auszeichnung.

In der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek in Hannover überreichte Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU) Wellmann am Dienstag Urkunde und Plakette. Letztere soll bereits an der Tür zeigen, dass eine Buchhandlung über attraktive Angebote für Kinder und Jugendliche verfüge und kompetente Beratung anbiete. Für Wellmann ist es die zweite Plakette, die an der Tür ihrer Hofbuchhandlung kleben wird. Die erste hat sie bereits vor zwei Jahren erhalten.

Die Arbeit mit den Schulen, Kitas und Kindergärten in Wardenburg funktioniere sehr gut, erzählt Wellmann. Zudem sei Leseförderung bunt und vielfältig und mache ihr als ehemaliger Lehrerin viel Spaß. Das zeigte sich auch am Montagmorgen: Da war Wellmann mit Vorschulkindern der Kita Littel auf „Wanderlesung mit Kuno Knallfrosch“. „Das Buch passt toll zum Grundstück“, sagt sie. Am Teich gestartet ging es unter anderem in den Wald und zu anderen Plätzen rund um die Hofbuchhandlung. Nur beim Lesen blieb es auch nicht, mit dicken Backen machten die Jungen und Mädchen das „Knallen“ der Frösche nach und tröteten mit einem Rohr.

Mit der interaktiven Lesung will Wellmann bei den Vorschulkindern die Lust an Literatur und Büchern wecken. „Lesen ist eine Kernkompetenz“, betont sie. Gerade in der Schule sei es wichtig, gut lesen zu können – egal in welchem Fach. Zudem fördere lesen die Empathie, sich in andere hineinversetzten zu können und in Büchern werde viel transportiert, das auch für die Gesellschaft wichtig sei, ergänzt die Wardenburgerin.