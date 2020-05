Historie: Kirchenarchiv gibt einige Rätsel auf

Wardenburg Seit Jahren gibt das Archiv der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Wardenburg Rätsel auf. Die beiden Stahlschränke beinhalten Dokumente, von denen niemand weiß, wieso sie überhaupt dort aufbewahrt werden und wer sie dort deponiert hat. Denn viele dieser Unterlagen haben keinen direkten Bezug zu Wardenburg – ja, sind nicht einmal kirchlichen Ursprungs.

Um endlich einmal Licht ins Dunkel zu bringen, bat die Kirchengemeinde den Archivar, Heimatforscher und Autor Dirk Faß aus Sage-Haast (Gemeinde Großenkneten) um Hilfe. „Jahrelang hat sich von uns niemand an diese alten Unterlagen herangetraut“, gesteht Imke Gießing aus dem Wardenburger Pastorenteam.

Akribisch sortiert

Faß ging in seiner für ihn bekannten Akribie an die Sache heran. Monatelang kniete sich der 64-Jährige in die mehr oder weniger lose Blattsammlung hinein, sichtete und entzifferte die Inhalte, sortierte sie nach Ortschaften und versuchte, sich einen Reim darauf zu machen, warum so viele Beurkundungen von Taufe, Heirat, Tod, Freisprechung oder Ähnlichem aus der ganzen Region und darüber hinaus in Wardenburg gelandet waren. Sie stammen aus der Zeit zwischen 1790 und 1890.

„Ich habe zu Hause einen langen Flur, da habe ich erst einmal von A bis Z nach Orten sortiert“, erklärt Dirk Faß. Mehr als 1000 Urkunden und Dokumente von A wie Amsterdam bis Z wie Zetel (Kreis Friesland) habe er auf diese Weise gesichtet und geordnet.“ „Sogar aus Alswede bei Bielefeld, wo ich direkt nach meiner Ausbildung zwei Jahre als Pastorin tätig war, sind Unterlagen dabei“, zeigt sich Pastorin Gießing verwundert und freudig überrascht zugleich.

Siegel belegt Herkunft aus Amsterdam Mehr als 1000 Dokumente aus dem Wardenburger Kirchenarchiv hat Heimatkundler Dirk Faß durchgeschaut und geordnet. Viele Schriftstücke stammen aus anderen Gemeinden in der Region und darüber hinaus. Besonders stark vertreten der Landkreis Wesermarsch, zum Beispiel mit Großenmeer, Bardenfleth und Berne. Im Landkreis Oldenburg tauchen außer aus Wardenburg auch Unterlagen aus Großenkneten, Hude, Hatten, Wildeshausen und Ganderkesee auf. Eine Liste mit allen Schriftstücken hat Dirk Faß erstellt. Wer sich dafür interessiert, wendet sich an Pastorin Imke Gießing unter Telefon 04407/913 85 431.

Besonders viele Schriftstücke stammen aus der Wesermarsch, allein 107 aus Oldenbrok, 106 aus Hammelwarden und 180 aus Strückhausen. Auch das Ammerland ist unter anderem mit Westerstede und Rastede in der Wardenburg-Sammlung oftmals vertreten. Aber auch urkundliche Abschriften, wie Heiratsbewilligungen, Konfirmationsbescheinigungen oder Bestätigungen über die Teilnahme am Wehrdienst, aus Leipzig, Bremen, Cuxhaven und sogar aus Amsterdam tauchen im Fundus auf.

Urkunde aus Amsterdam

Die Verbindung Wardenburg-Amsterdam, so Faß, könnte sich mit den so genannten Hollandgängern, den Wanderarbeitern, die bis ins 20. Jahrhundert hinein aus wirtschaftlichen Gründen in die Niederlande zogen, um dort zu arbeiten, erklären. „Wer zum Beispiel aus Littel kam und in Amsterdam heiraten wollte, benötigte dazu oftmals eine bestimmte Urkunde aus der Heimat“, konnte Dirk Faß anhand einiger Urkunden nachverfolgen.

Weil auf den gefundenen, von den jeweiligen Amtsvorstehern unterschriebenen Beurkundungen unzählige Namen dokumentiert sind, sind diese Schriftstücke auch für die Familienforschung interessant, meint Dirk Faß. So fand er auch einen alten Stammbaum, der bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht.

Aber warum die – zum Teil von weit her kommenden – historischen Dokumente bei der evangelischen Kirchengemeinde Wardenburg verwahrt werden, dieses Geheimnis konnte Archivar Faß bislang nicht lüften.

Um Luft in ihren Archivschrank zu bekommen, ist die Wardenburger Kirchengemeinde bereit, die Schriftstücke, die keinerlei Beziehung zu ihrem Pfarreibezirk haben, zur Verfügung zu stellen (siehe Info-Kasten). Vielleicht entdeckt hierin so mancher Ahnen- oder Heimatkundler noch das ein oder andere Puzzleteil in seiner Forschungsarbeit.