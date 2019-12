Wardenburg Zum Jahresende kommt zuerst der Stress – Weihnachtsvorbereitungen, Geschenkekauf, dekorieren und backen, was das Zeug hält. Und dann kehrt Besinnlichkeit ein. Viele Wardenburger freuen sich auf die Weihnachtsferien. Doch bei all dem Trubel kommt man schon mal über ein paar Infos hinweg. Hat der Bürgerservice geöffnet? Ab wann kann ich wieder Bücher ausleihen? Welche Kirche veranstaltet besondere Gottesdienste? Hier ein Überblick für Festtage und Jahreswechsel:

• Gemeinde/Verwaltung

Das Rathaus ist durchgehend geschlossen von Dienstag, 24. Dezember, bis Mittwoch, 1. Januar 2020. Außerdem weist das Straßenverkehrsamt des Landkreises darauf hin, dass die Außenstelle für die Kraftfahrzeug-Zulassung in Wardenburg am Freitag, 27. Dezember, und am Montag, 30. Dezember, geschlossen bleibt.

• Hallenbad

Der letzten Spielenachmittag dieses Jahres im Hallenbad Wardenburg wird ausgerichtet am Samstag, 21. Dezember. Alle, die Lust haben, dabei zu sein, kommen dafür von 16 bis 18 Uhr vorbei. An den Feiertagen hat das Bad Ferien – vom 24. Dezember bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar 2020 geschlossen.

Die Bücherei in der Hundsmühlen Matthäus-Kirche macht Weihnachtsferien. Der letzte Tag der Ausleihe ist Donnerstag, 19. Dezember, zwischen 15 und 17.30 Uhr. Nach den Weihnachtsferien öffnet die Bücherei wieder ab Dienstag, 7. Januar. Auch die Gemeindebücherei in Wardenburg ist in den Weihnachtsferien durchgehend geschlossen.

• Müllabfuhr

Wegen der Feiertage verschieben sich die Termine für die Abfallabholung. Wann genau in welchen Bezirken die Tonnen abgeholt werden, ist auch online einsehbar unter

• Gottesdienste

Bereits am vierten Advent, 22. Dezember, gibt es zwei Gottesdienste in der Evangelischen Kirchengemeinde. Morgens um 9.30 Uhr geht es in der Marienkirche in Wardenburg los, ein weiterer Gottesdienst samt Abendmahl wird ausgerichtet ab 11 Uhr in der Matthäus-Kirche in Hundsmühlen.

An Heiligabend, 24. Dezember, sind in der Gemeinde verschiedene Christvespern angesetzt: Um 15 Uhr starten diejenigen in Wardenburg, Hundsmühlen und Benthullen. In Achternmeer ist ab 16.15 Uhr eine Christvesper in der Aula der Grundschule.

Um 16.30 Uhr wiederholen Wardenburg und Benthullen die Christvesper. In Hundsmühlen wird um 16.30 auch noch eine Christvesper mit szenischem Spiel veranstaltet. Um 18 Uhr ergänzt der Chor Musaik die Veranstaltung in Wardenburg. Wardenburg (22 Uhr) und Hundsmühlen (23 Uhr) bieten außerdem eine Feier zur Christnacht an.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, wird ein Gottesdienst mit Abendmahl und dem Posaunenchor ausgerichtet – ab 9.30 Uhr in Wardenburg. In Hundsmühlen startet diese Veranstaltung um 11 Uhr. Auch für Silvester, 31. Dezember, stehen zwei Gottesdienste an – jeweils um 17 Uhr in Wardenburg und Hundsmühlen.

Die katholische Kirche Heilige-Drei-Könige in Wardenburg richtet an Heiligabend ab 15.30 Uhr eine Wortgottesfeier mit Krippenspiel aus. Eine Christmette wird ab 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Marien in Südmoslesfehn gefeiert.

• Kirchenbüro

Das Kirchenbüro der Ev.-luth. Kirchengemeinde Wardenburg bleibt von Montag, 23. Dezember, bis Dienstag, 31.Dezember, geschlossen. Ab Donnerstag, 2. Januar, läuft alles wie gewohnt.

• Tourist-Info

Das Büro der Tourist-Information umtref bleibt von Montag, 23. Dezember, bis Sonntag, 5. Januar, geschlossen. Weiter geht es ab Montag, 6. Januar, mit neuen Öffnungszeiten: Montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags nachmittags von 14.30 bis 17.30 Uhr.

• Kleiderkammer

Die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes in Wardenburg bleibt noch bis einschließlich Montag, 6. Januar, geschlossen. Ab Dienstag, 7. Januar, geht es hier wieder weiter.