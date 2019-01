Wardenburg Unternehmungslustig sind die Landfrauen aus der Gemeinde Wardenburg: 1600 Teilnehmer hatten die Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Fahrradtouren oder Frühstück. Dazu kamen weitere 320 Teilnehmer bei Theater- und anderen Fahrten.

Diese Zahlen legte Landfrauen-Vorsitzende Waltraut Schmidt am Dienstagnachmittag auf der Jahreshauptversammlung im Wardenburger Hof vor. Schmidt bedankte sich ausdrücklich bei ihrem „starken Vorstandsteam“ für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, ohne das die Arbeit nicht zu schaffen wäre. „Schön, dass es euch gibt“, betonte die Vereinschefin.

Das Jahr 2018 ließ Schriftführerin Ingrid Huscher Revue passieren. Dabei wurden unter anderem Erinnerungen wach an die Lesung mit den Bestseller-Autorinnen Dora Heldt und Meike Winnemuth, die Operettenfahrt nach Bremerhaven, die Vorträge über Darm-Gesundheit, über Tipps fürs gute Aussehen, die Fahrt zum Teemuseum in Norden, zum Varieté-Theater GOP in Bremen und zum WE-Druckhaus in Oldenburg.

Kassenwartin Marianne Uhlken freute sich darüber, dass die Sparschweine wieder gut gefüllt waren, die bei vielen Landfrauen-Veranstaltungen auf den Tischen stehen und mit beliebigen Summen gefüttert werden können. 1160 Euro seien auf diese Weise für gute Zwecke zusammengekommen.

Uhlken schlug vor, wie das Geld verteilt werden soll: 500 Euro für die Wardenburger Speisekammer, 130 Euro für den Botanischen Garten in Westerburg, der durch den heißen Sommer sehr gelitten hat, 200 Euro für den Verein „Trostreich“, der in Oldenburg Stadt und Kreis Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche anbietet, sowie 100 Euro für neue Kinderbücher in der Gemeindebücherei. 230 Euro sind bereits für Geschenke bei der Wunschbaumaktion ausgegeben worden. Die Versammlung zeigte sich einverstanden, das Geld wie vorgeschlagen weiterzugeben.

Eine Ehrung konnte Waltraut Schmidt vornehmen: Die langjährige Vertrauensfrau für Charlottendorf-Ost, Liane Abel, trat mit Anfang 20 den Landfrauen bei und ist nunmehr seit 60 Jahren Mitglied. In dieser Zeit begleitetet sie die Landfrauen auch häufiger musikalisch auf dem Akkordeon. Über 20 Neuzugänge in 2018 freute sich Schmidt ebenfalls, darunter auch Frauen aus Oldenburg, Brake und Sandkrug.

Zum Schluss der Versammlung berichtete Maren Meyer, stellvertretende Vorsitzende des Landfrauenverbandes Weser-Ems, über aktuelle Themen, mit denen sich der Landesverband zurzeit beschäftigt.