Wardenburg Jeder kennt wohl „Pupsi Jones“ – wenn der kleine Stinker auch nicht in jeder Familie einen Nachnamen hat. Die Wardenburgerin Inka Weber hat dem ungebetenen und unsichtbaren Gast jetzt ein Bilderbuch gewidmet: Mit „Pupsi Jones im Kindergarten“ will sie Eltern und alle, die mit Erziehung zu tun haben, zu einem lockeren Umgang mit dem Thema Pupsen motivieren.

„Meine Familie ist damit immer ganz locker umgegangen“, erzählt die Mutter zweier Töchter, „denn wir fanden es nicht nachvollziehbar, dass bei Babys jedes ,Bäuerchen’, jede volle Windel mit Begeisterung aufgenommen wird und die Kinder dann später plötzlich lernen, dass ein Pups etwas Peinliches ist.“

Die fantasievollen Zeichnungen zu der witzigen Geschichte stammen aus der Feder des Cartoonisten Michael Holtschulte, der unter anderem für „Stern“ und „Titanic“ arbeitet. Und auch Lieder gibt’s zu „Pupsi Jones“, komponiert von Inka Weber – die kreative Wardenburgerin liebt es nicht nur, Geschichten zu erzählen, sondern tritt auch als Sängerin und Gitarristin auf Kinderfesten und anderen Veranstaltungen auf.

Mit „Pupsi Jones im Kindergarten“ will Inka Weber auch die Fantasie der kleinen Leser fördern. Sie können ihren eigenen „Pupsi“ malen, die zugehörigen Lieder singen und über die Website auch mit der Autorin direkt ins Gespräch kommen. „Ich habe schon viele tolle Reaktionen von Eltern und auch Kindern bekommen“, freut sie sich.

Der direkte Kontakt macht der gebürtigen Ammerländerin besonders viel Spaß. Deshalb plädiert Inka Weber in den kommenden Wochen mit Lesungen in Schulen und Kindergärten für den entspannten Umgang mit dem Thema, unter anderem in den Grundschulen Wardenburg und Achternmeer sowie in Kitas in Oldenburg und Elsfleth.

Die öffentlichen Lesungen starten an diesem Montag, 20. August, um 15 Uhr in der Hofbuchhandlung, Ziegeleiweg 29, in Westerholt. Restkarten können noch kurzfristig reserviert werden unter Telefon 04407/8413.