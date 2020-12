Kirche: Krippenfiguren in Hundsmühlen werden zu Filmstars

Wardenburg Ein kirchlicher Kindergarten ohne Weihnachtskrippe ist wie ein Engel ohne Flügel. Das sagten sich im vergangenen Jahr Eltern der Kinderkrippe Matthäus in Hundsmühlen, als diese noch im Gotteshaus am Nordkamp untergebracht war, und stifteten Geld für eine kleine Szenerie von der Geburt Christi.

Das verdient Respekt



Krippe online zu sehen

Mit dem Wechsel in die neue Kindertagesstätte an der Diedrich-Dannemann-Straße ist auch die hölzerne Weihnachtskrippe umgezogen. In diesem Jahr bekommt sie nun eine besondere Rolle in einem Online-Familiengottesdienst am Heiligen Abend: „Weil wir für diesen Gottesdienst jetzt gar nicht mehr proben konnten, wird die Weihnachtsgeschichte mit den Krippenfiguren nachgespielt und gefilmt“, erklärt Pastor Martin Böhmen. Der 25-minütige Film wird am 24. Dezember auf Youtube zu sehen sein.

Aufgrund der verschärften Corona-Maßnahmen musste das Pfarrteam der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wardenburg die Gottesdienstpläne für die Weihnachtstage insgesamt noch einmal anpassen. „In enger Absprache im Pfarrteam nach Austausch mit den Mitwirkenden sehen wir uns veranlasst, einige unserer Gottesdienste zu Heiligabend nicht stattfinden zu lassen“, so Pastor Martin Böhmen. „Dazu gehören der Gottesdienstspaziergang in Hundsmühlen und die großen Nachmittagsgottesdienste im Kirchgarten in Wardenburg.“ • Die Gottesdienste in Benthullen am Heiligabend finden wie geplant statt um 14, 15 und 16.30 Uhr. Anmeldungen können erfolgen unter Telefon 0152/55775238 oder susanne.woehler@kirche-oldenburg.de. • Der Gottesdienst in Achternmeer um 16.15 Uhr findet ebenfalls statt, es können aber nur noch Personen auf die Warteliste gesetzt werden. • Von den Veränderungen unbeeinflusst bleiben die kleineren Gottesdienste zur Nacht und zum 1. Feiertag. Hier besteht noch die Möglichkeit, einen Präsenzgottesdienst zu Weihnachten zu besuchen. • Zusätzlich will die Kirchengemeinde einen Gottesdienst zu Hause anbieten, zeitgleich ab 15 Uhr. Von 14.50 bis 15 Uhr läuten die Glocken von Marienkirche und Matthäus-Kirche, der Gottesdienst in den Häusern beginnt, wenn auch in besonderer Form: Auf der Website ist der komplette Gottesdienst als Mitmachgottesdienst zum Ausdrucken vorbereitet – inklusive der Lesungen und einfacher Weihnachtslieder, einer Weihnachtspredigt, Fürbitten und Vaterunser. Die einzelnen Anteile können in der Familie vorgelesen werden. „Wer den Gottesdienst mitfeiert, hört beim Vaterunser die Gebetsglocke schlagen, wenn man nah genug an der Kirche wohnt“, so Böhmen. „So können wir uns im Geiste nahe sein, ohne uns zu gefährden.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Piano- und Orgelwerke

Dazu kommen mehrere Onlinegottesdienste, sowohl für Kinder und Familien als auch musikalisch-meditativ mit Solistin Janina Raguse, Piano- und Orgelwerken, Lesungen und Predigt. Und es gibt zu Weihnachten, ähnlich wie zu Ostern, eine Installation auf dem Friedhof an der Marienkirche. Wie in jedem Jahr ist die Kollekte gedacht für die Hilfsorganisation „Brot für die Welt“.

Die Online-Gottesdienste unter: ev-kirche-wardenburg.de