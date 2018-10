Wardenburg „Ihr ward ein gutes Publikum – leise, als wir gespielt haben und laut, als wir aufgehört haben“. Mit diesen auf Englisch gesprochenen Worten verabschiedete sich der griechische Künstler Alexis Muzurakis am Freitagabend von seinem Publikum im Kunsthaus Wardenburg.

Zusammen mit der Spanierin Susana Prieto, bekannt als „Duo Melis“, gewannen die beiden Gitarristen bereits zahlreiche internationale Preise und traten in großen Konzerthallen in Berlin, New York und Moskau auf. Und nun reiht sich ein zweistündiges akustisches Konzert in Wardenburg mit in diese imposante Liste ein.

Der Kontakt zu den Musikern wurde laut Hendrik Müller, Kulturbeauftragter der Gemeinde Wardenburg, durch Holger Bartholdy geschaffen. Dieser organisiert die Neuenburger Gitarrentage, wo das „Duo Melis“ bereits am vergangenen Mittwoch auftrat. Zusammen mit einem Konzert in Papenburg spielen die Musiker drei Konzerte in der Region, wodurch auch diese kleineren Auftritte für sie attraktiver werden.

Die Musik war allerdings nicht die einzige Kunst, welcher der Freitagabend gewidmet war. Das Konzert fand im Atelier des Künstlers Mario Müller statt, der ebenfalls mehrfach ausgezeichnet ist. Das Atelier besitzt dank Holzboden und -decke eine gute Akustik, wodurch die spontane Idee entstand, dort ein Konzert auszurichten. Deshalb sahen sich die knapp 70 Zuschauer, die Mario Müller zum Teil schon durch seine Seminare in Wardenburg kennen, umgeben von den Arbeiten des Malers aus den vergangenen vier Jahren.

Ziel der Veranstaltung war es, die Zuschauer durch das Ambiente und die Musik auf mehreren Ebenen zu erreichen. Das kam beim Publikum offenbar sehr gut an. In der Pause nahmen sich viele Zuschauer Zeit, die Kunstwerke zu betrachten, und am Ende des Konzertes gab es minutenlangen Applaus.