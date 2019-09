Wardenburg Die Touristinformation umtref entwickelt sich immer mehr zur zentralen Anlaufstelle für den Kartenvorverkauf: Ab sofort sind in der Geschäftsstelle an der Oldenburger Straße 228 auch Theaterkarten für Vorstellungen des Staatstheaters Oldenburg erhältlich. Und: Jede Karte berechtigt zur kostenlosen Busfahrt zum und vom Theater zwei Stunden vor und nach der Aufführung.

„Von der kommenden Woche an haben wir Karten für ausgewählte Veranstaltungen der gesamten Spielzeit sowohl für das Erwachsenen- als auch für das Kindertheater“, so umtref-Mitarbeiterin Annette Zech. Jeweils 25 Karten der ersten und zweiten Kategorie mit gut gelegenen Plätzen stehen in allen Sparten des Theaters zur Verfügung – selbstverständlich kann bei Bedarf nachgeordert werden.

Seit gut einem Jahr sind bei umtref Eintrittskarten von Nordwestticket erhältlich; Bustickets – vom Einzelfahrschein bis zum Jahresabo – sowie Niedersachsentickets werden in der Geschäftsstelle seit April verkauft. „Hier sind die Vierertickets Richtung Oldenburg besonders beliebt, weil jede Fahrt gegenüber dem Einzelfahrschein um 50 Cent günstiger ist“, so Annette Zech. Mit den Theaterkarten wird das Angebot nun noch ausgeweitet – und zwar zu einem ausgesprochen guten Zeitpunkt, darauf weist die umtref-Mitarbeiterin besonders hin: „Theaterkarten werden gern auch als Weihnachtsgeschenk gekauft. Ab sofort muss niemand mehr extra aus Wardenburg nach Oldenburg fahren, um die Karten zu besorgen.“

Für folgende Aufführungen sind Karten in der Touristinformation erhältlich: Comedian Harmonists, Samstag, 21. September, 19.30 Uhr; Der zerbrochene Krug, Samstag, 19. Oktober, 20 Uhr; Hein Godewind, Freitag, 6. Dezember, 20 Uhr; Der gestiefelte Kater, Sonntag, 8. Dezember, 16 Uhr; Rocky Horror Show, Freitag, 17. Januar, 19.30 Uhr; Das Haus auf Monkey Island, Samstag, 15. Februar, 20 Uhr; Teemlich beste Frünnen, Freitag, 3. April, 20 Uhr; Herr Puntila und sein Knecht Matti, Samstag, 20. Juni, 20 Uhr.