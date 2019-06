Wardenburg In rund fünf Wochen steigt vom 5. bis 7. Juli das Cityfest in Wardenburg. Und dazu gehört auch Musik. Die Organisatoren haben mit sieben Bands und DJs sowie dem Auftritt einer Tanzgruppe für ein vielfältiges Angebot auf den drei Bühnen gesorgt.

• Freitag, 5. Juli

Den Auftakt machen am Freitagabend die beiden DJs Mike Horney und Thomas Rabius, die mit ihren Sounds für Stimmung sorgen wollen. DJ Mike Horney wird auf der LzO-Bühne auflegen und da so manchen Klassiker der Musikgeschichte in neuem, zeitgerechtem Gewand auftauchen lassen. Der Wardenburger Thomas Rabius legt auf der Bühne an der Friedrichstraße auf.

• Samstag, 6. Juli

Am Samstagabend wird es ab 20 Uhr auf der LzO-Bühne speziell und leidenschaftlich: Die Oldenburger Tanzschule „Salsa y Sabor“ präsentiert sich mit ihrem Besitzer, dem Deutschen Salsa Meister 2017, Alejandro Dueñas, und seiner Tanzpartnerin Michelle Anysa. Die Schule ist spezialisiert auf lateinamerikanische Tänze, wie zum Beispiel Salsa, Bachata, Kizomba, Chachacha und Zumba. In 30 Minuten zeigt das Paar eine Tanzanimation für Paar- und Solotanz – und es wartet eine kleine Überraschung. Im Anschluss legt DJ Charlie auf.

Rockig und schnörkellos wird es ab 20 Uhr auf der Bühne in der Friedrichstraße Dann spielen RockShots auf. Die fünfköpfige Band aus Ostfriesland hat mit ihrer breiten Setlist aus Rockmusik der 50er-Jahre bis hin zu aktuellen Stücken für jeden Geschmack etwas dabei.

• Sonntag, 7. Juli

Am Sonntag geht es bereits ab 12 Uhr mit dem Musikprogramm los. Und für Abwechslung ist gesorgt: Auf der Bühne am Glockenturm wird es unter anderem ein musikalisches Kinderprogramm mit der Wardenburger Kinderbuchautorin Inka Weber und „Pupsi Jones“ geben. Auch der Shantychore Benthullen-Harbern tritt auf. Am Nachmittag spielt der aus Kanada stammende Blues-Musiker Gerry Barnum sanfte bis schwere Songs.

Auf der LzO-Bühne tritt am Sonntag DJ Timeless auf. Er lege die passende Musik auf und kombiniere sie mit Live-Musik, heißt es von den Organisatoren. So seien unter anderem Rocksongs mit Gitarren-Solos zu hören.

Auf der Bühne in der Friedrichstraße tritt die Band „Home Town“ auf. Sie spielt Pop-, Soul- und Funkmusik.