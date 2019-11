Wardenburg /Oldenburg Die Tourist-Information umtref bietet zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel für drei Vorstellungen Karten im Großen und Kleinen Haus des Oldenburgischen Staatstheaters an.

Die Angebote: „Hein Godewind“, niederdeutsches Theaterstück mit Akkordeonklängen und Seemannsliedern am Freitag, 6. Dezember, 20 Uhr im Kleinen Haus; das Weihnachtsmärchen „Der gestiefelte Kater“, geeignet für die gesamte Familie, am Sonntag, 8. Dezember, um 16 Uhr im Großen Haus; das „interaktive Kultmusical“ The Rocky Horror Show am Freitag, 17. Januar, um 19.30 Uhr im Großen Haus.

Theaterkarten für alle drei Stücke können ab sofort bis jeweils eine Woche vor der Vorstellung im umtref-Büro erworben werden. Die Tourist-Information bietet diese Kooperation mit dem Staatstheater seit wenigen Monaten an.

Die Busfahrt zum Staatstheater nach Oldenburg ist mit der Theaterkarte zwei Stunden vor und zwei Stunden nach der Vorstellung kostenlos möglich.

Mehr Infos zu den Stücken: www.staatstheater.de