Wardenburg /Sandkrug /Bümmerstede Einen berührenden vorweihnachtlichen Konzertabend gestalteten der Schulchor der Graf-Anton-Günther-Schule Oldenburg, der Graf-Anton-Günther-Kammerchor Oldenburg (GAG-Chöre) und Mitglieder der Kammersinfonie Oldenburg unter der Leitung von Oliver Dierks am vergangenen Freitag in der bis auf den allerletzten Platz gefüllten St. Josef-Kirche in Oldenburg-Bümmerstede.

Dabei konnten die GAG-Chöre sowohl mit ihrer von den vielen jugendlichen Stimmen geprägten Klangkultur wie auch durch die mitreißende und differenzierte Gestaltung der großen Chöre und einiger Choräle aus Bachs „Weihnachtsoratorium“ sowie dem Eingangschor der Kantate „Nun komm, der Heiden Heiland“ überzeugen. Die aus dem GAG-Schulchor hervorgegangene junge Solistin Pauline Hillebrandt beeindruckte mit wunderbar klarer Stimme und beachtlichem Gestaltungsvermögen in der Arie „Bereite dich, Zion“ aus Bachs „Weihnachtsoratorium“. Sehr klangschön gelangen ebenso drei weihnachtliche Stücke von John Rutter. Ausgesprochen stilsicher gestalteten die Mitglieder der Kammersinfonie Oldenburg und weitere Musiker aus der Region Albinonis „Concerto für zwei Oboen und Orchester F-Dur“.

Am Ende gab es vom Publikum, das bei drei Adventsliedern zusammen mit Chor, Orchester und Orgel in das Konzert aktiv einbezogen war, stehend begeisterten Beifall.

Das Adventskonzert des Blockflötenorchesters Wardenburg ist längst Tradition. Jedes Jahr sorgen die Musiker um Elmar Flore mit besonderen Höhepunkten und einem vielseitig gestalteten Programm aus klassischen und modernen Stücken für Spannung. Und so begeisterte das Orchester auch am Sonntag in der ausgesprochen gut besuchten Wardenburger Marienkirche wieder mit klangvollen Melodien, die von „Macht hoch die Tür“ bis zur Titelmusik des Weihnachtsfilms „Polar Express“ reichten. Für klangliche Vielfalt sorgten neben dem Blockflötenorchester selbst auch der Posaunenchor, die Jagdhornbläser Barneführer Holz, der Kirchenchor Jubilate sowie Lukas Henkensiefken an der Orgel.

Neben klassischen deutschen Weihnachtsliedern stimmten englischsprachige Carols wie „Hark’ the heralds angel sing“ oder „We wish you a merry christmas“ für vorweihnachtliche Stimmung. Bei einigen Liedern stimmte die gesamte Gemeinde ein.

Auf einen Programmpunkt hatten die Zuhörer mit besonderer Spannung gewartet: Drei Ensemblemitglieder des Balletts des Oldenburgischen Staatstheaters tanzten Sequenzen aus Tschaikowskys „Schwanensee“. In den hinteren Reihen standen die Zuschauer auf, um sich nichts von dieser großartigen Tanzeinlage entgehen zu lassen.

Es war wie jedes Jahr: Die Sitzgelegenheiten in der Kreuzkirche in Sandkrug reichten nicht aus für die vielen Besucher, die den Gospelchor Sing’n Swing hören wollten. Bevor die Sängerinnen und Sänger beginnen konnten, mussten deshalb weitere Bänke und Stühle herangeschafft werden. Denn wer Sing’n Swing kennt, wusste, dass es sich wieder lohnen würde, dieses Konzert zu besuchen. Von englischen Klassikern über das plattdeutsche „Dat Joahr geiht to Ind“ bis zum spanischen „Feliz Navidad“ hatte der Gospelchor unter der Leitung von Katharina Melloh ein vielseitiges Repertoire im Gepäck und spielte mit viel Enthusiasmus auch noch die gewünschten Zugaben.