Sechster Roman Von Liselotte Kamper: Auszeit mit ungeahnten Folgen

Wardenburg 14 Jahre hat Lieselotte Kamper aus Wardenburg ihren Mann nach einem Schlaganfall aufopferungsvoll gepflegt. Eine schwere, entbehrungsreiche Zeit, die sie aus tiefer Liebe zu ihrem Partner selbstlos auf sich genommen hat. Die ungewöhnliche Liebesgeschichte zu ihrem Mann hatte Lieselotte Kamper bereits 2007 in Romanform unter dem Titel „Hochzeit in Jogginghosen“ erzählt.

Nun hat Kamper einen weiteren Roman fertig, der sich um Pflege und Liebe im Alter dreht. „Hier stehen die letzten beiden Jahre vor dem Tod meines Mannes im Mittelpunkt“, erklärt die 83-jährige Autorin, die ihre Anonymität wahren will und unter einem Pseudonym schreibt.

Erstes buch 2002 Seit 1997 wohnt Lieselotte Kamper in Wardenburg. Die in Schleswig-Holstein geborene und in Sachsen-Anhalt Aufgewachsene hat zuvor bereits fünf Romane geschrieben:

• „Draußen wartet die Angst“ (2002)

• „Hochzeit in Jogginghosen“ (2007)

• „Edith – Das Schicksal einer Überlebenden der Wilhelm Gustloff“ (2009)

• „Dem Schicksal zum Trotz“ (2012)

• „Deine Willkür - Meine Bürde“ (2019)

„Liebe am Pflegebett“ heißt ihr neuestes und mittlerweile sechstes Buch. Alle ihre Romane drehen sich um menschliche Schicksale, die in ihrem unmittelbaren Umfeld wirklich passiert sind oder von denen andere ihr erzählt haben, so wie Edith Seppelt, eine der Überlebenden des 1945 untergegangenen Flüchtlingsschiffes „Wilhelm Gustloff“.

In „Liebe am Pflegebett“ beschließt die Hauptakteurin Anni, endlich einmal eine langersehnte Auszeit von der anstrengenden Pflege ihres Mannes Joachim zu nehmen. Schweren Herzens gibt sie ihren Mann in die Kurzzeitpflege, um zu Hause einmal alles auf Vordermann zu bringen und ein paar Tage an der Nordsee zu entspannen.

Im Urlaubsort trifft Anni unverhofft ihre alte Jugendliebe Manfred und ihre Gefühle füreinander flammen neu auf, eine leidenschaftliche Romanze beginnt. Nach ein paar gemeinsamen, unbeschwerten Tagen kreisen Annis Gedanken wieder zunehmend um Joachim und die ungute Vorahnung, dass ihr Ehemann sie mehr denn je braucht.

Annis Befürchtungen bewahrheiten sich. Früher als geplant, holt sie ihren Mann ab und findet ihn in einem katastrophalen Zustand: abgemagert, ungepflegt und kranker als zuvor. Doch nicht nur in der Pflegeeinrichtung macht Anni schlechte Erfahrung, auch in diversen Kliniken muss sie ohnmächtig mit ansehen, was der Pflegenotstand mit schwerkranken Patienten anrichten kann. Jugendfreund Manfred zeigt sich begeistert von Annis Fürsorgepflicht, will sie aber nicht aufgeben. . .

Kampers Buch zeigt nicht nur, was eine innige Liebe alles aushalten kann und dass Sehnsucht nach Leidenschaft kein Privileg der Jugend ist; es ist zugleich eine Abrechnung mit dem herrschenden Gesundheitssystem.

„Ich würde jederzeit wieder einen Partner oder nahen Angehörigen pflegen“, sagt Lieselotte Kamper heute, neun Jahre nach dem Tod ihres Mannes. „Dass mein Mann meine Hilfe angenommen hat, war für mich ein Geschenk.“

• Lieselotte Kamper: „Liebe am Pflegebett“, 282 Seiten, Scholastika-Verlag, Stuttgart, Taschenbuch, 15,60 Euro; auch als E-Book erhältlich