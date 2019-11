Wardenburg 148 000 Ehen wurden im Jahr 2018 geschieden. Davon betroffen waren allein 121 300 minderjährige Kinder. Viele Scheidungen enden in einem Rosenkrieg und hinterlassen bei Kindern und Eltern oftmals tiefe seelische Wunden, die manchmal ein Leben lang nicht verheilen.

Wahre Begebenheiten

Eine solche Geschichte von Trennung, Demütigung, Wut, Ohnmacht und Verzweiflung erzählt der neuste Roman von Lieselotte Kamper. Auch das fünfte Buch der Wardenburgerin mit dem Titel „Deine Willkür – Meine Bürde. Die Geschichte eines entsorgten Vaters“ beruht auf wahren Begebenheiten. Der Name Lieselotte Kamper ist ein Pseudonym, mit dem die Autorin ihre Privatsphäre schützen will.

Vier weitere Bücher von Kamper Fünf Bücher hat Lieselotte Kamper bisher veröffentlicht. Ihr Erstlingswerk mit dem Titel „Draußen wartet die Angst“ erschien 2002. Darin verarbeitet sie die Ehehölle aus psychischer und physischer Gewalt mit ihrem ersten Ehemann. Das Eheglück mit ihrem zweiten Ehemann, den sie nach einem Schlaganfall lange Jahre pflegte, bildet den Stoff für „Hochzeit in Jogginghosen“ (2007). „Edith – Das Schicksal einer Überlebenden der Wilhelm Gustloff“ kam 2009 heraus. Im Jahr 2012 folgte „Dem Schicksal zum Trotz“. Es erzählt die Geschichte eines Paares mit Kinderwunsch, bei dem beide Partner Erbgutträger einer unheilbaren Krankheit sind.

Erzählt wird die Geschichte des treu sorgenden Familienvaters Jonas, der von seiner Frau, die ein Verhältnis mit dem Nachbarn hat, vor die Wahl gestellt wird: Entweder er akzeptiert die Ménage à Trois und wahrt den Schein einer intakten Familie oder er wird sein blaues Wunder erleben. Der Gedanke, allen eine heile Welt vorzuheucheln, ist für Jonas unerträglich. Schweren Herzens entschließt er sich, seine beiden Töchter und das von ihm gebaute Haus zu verlassen. Die Zeit nach der Trennung wird für ihn zum Albtraum. Trotz des gerichtlich erwirkten Besuchsrechtes gelingt es der hartherzigen Ex-Frau, Jonas die Kinder mehr und mehr zu entziehen.

Der einmalige Versuch, sein Besuchsrecht per Polizeigewalt durchzusetzen, hinterlässt bei Vater und Töchtern ein solches Trauma, dass Jonas ungewollt die Opferrolle einnimmt. Die Trennung stürzt Jonas in eine schwere Krise, die ihn mehrmals an den Abgrund führt. Erst in einer Selbsthilfegruppe findet er Halt und Beistand, und er schöpft neuen Lebensmut. Doch die Sehnsucht nach seinen Kindern bleibt. Er beschließt, die Zeit für sich arbeiten zu lassen und hofft darauf, dass seine Töchter den Kontakt zu ihm suchen, sobald sie volljährig sind. Doch diese Rechnung geht nicht auf. . .

Mit der „Geschichte eines entsorgten Vaters“ erzählt Lieselotte Kamper in Romanform das Schicksal ihres zweiten Ehemannes, den sie in einer Selbsthilfegruppe kennenlernte. „Dort suchte er nach Weisheit und Ruhe“, erzählt die in Schleswig-Holstein geborene Autorin. Ihr Mann, mit dem sie vor vielen Jahren nach Wardenburg zog, und den sie nach einem Schlaganfall lange pflegte, starb vor acht Jahren. „Eigentlich sollten seine Erlebnisse nur ein Teil eines anderen Buches werden“, sagt die 82-jährige Kamper, „Aber dann wurde dieser Teil immer länger und ich machte daraus ein eigenes Buch.“

Aufs Ende gespannt

Lieselotte Kamper, die erst im Alter von 60 Jahren zu schreiben begann, nähert sich dem Schicksal ihres arg gebeutelten Mannes schnörkellos und mit viel Empathie. Das Wissen des Lesers, dass laut Klappentext das Schicksal von Jonas auf wahren Begebenheiten beruht, lässt ihn voller Spannung auf das Ende hinfiebern, um zu erfahren, wie Jonas mit dem Verlust seiner Kinder klarkommt und ob es je zu einem Wiedersehen von Vater und Töchtern kommen wird. Nur so viel sei hier verraten: Ein Happy-End bleibt aus.

Auf ein weiteres Buch von Lieselotte Kamper werden die Leser nicht lange warten müssen. „Ich habe noch drei fertige Manuskripte in der Schublade“, verrät die Wardenburgerin. Mit ihren Erfahrungen in der häuslichen Krankenpflege setzt sie sich in ihrem nächsten Werk auseinander.

• Lieselotte Kamper: Deine Willkür – Meine Bürde. Die Geschichte eines entsorgten Vaters, Verlag tredition, 376 Seiten, Gebunden 24,99 Euro, Taschenbuch 16,99 Euro, E-Book 4,99 Euro• •