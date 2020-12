Vier Beispiele aus der Gemeinde Hatten: Weihnachten an andere Menschen denken

Sandkrug /Kirchhatten In der Zeit vor Weihnachten auch einmal an andere Menschen zu denken und etwas zu tun – dafür hat es in diesem Jahr einige Beispiele gegeben. Wir stellen vier vor:

In Sandkrug hat Waldschüler Marvin Stöver (11) die Werbung beim Wort genommen: Weihnachten ist für alle da. „Und deswegen haben wir in der Waldschulfamilie Schokoweihnachtsmänner und andere weihnachtliche Sachen gesammelt und werden sie jetzt an Kinderheime und Obdachlosenheime spenden“, so der Elfjährige. Mit der Hilfe von Jasmin Freyer (6c), Dijandra Kühnel (6c), Zoe Borchert (6c), Emma Hallerstede (5a), Thies Bittner (6b), Marvin Wilhelms (6c) und Maren Bänsch (10a) wurde der Plan erfolgreich in die Tat umgesetzt.

In Kirchhatten hat die ehemalige Grundschullehrerin Helga Einsiedel „Briefe gegen die Einsamkeit“ auf den Weg in Altersheime gebracht. Sie stellte einen Großteil der Karten zur Verfügung und viele Schülerinnen und Schüler schrieben mit großer Freude und Empathie Briefe und malten Bilder für die Bewohner des Seniorenzentrums Kirchhatten, berichtet Lehrerin Anke Behrens. Nicht ausgeschlossen, dass sich Brieffreundschaften entwickeln oder sich die Generationen in der Zeit nach Corona zum Singen oder Vorlesen treffen.

Gedichte, Texte und Grüße überbrachte auch die Kirchhatterin Anke Braun im Namen der Kirchengemeinde Hatten den Menschen in Altenheimen. Antje Toth, Ausschussvorsitzende für Kinder, Jugend, Senioren im Gemeindekirchenrat, bastelte Tüten für die Kinder der Arche und Kita „Sonnenzwerge“.