Ökumenische Aktion: Weihnachten liegt in Sandkrug bald in jedem Briefkasten

Sandkrug Es ist kühl an diesem Samstagvormittag. Doch trotz der fünf Grad Celsius und einer feuchten Wiese unter den Füßen stehen mehr als 50 Freiwillige gegen 10 Uhr geduldig vor der Ev. Kreuzkirche. In den Händen halten die Mädchen und Jungen, Frauen und Männer symbolisch kleine Papiertüten mit rotem Etikett. „Weihnachten in der Tüte“ steht darauf geschrieben.

Sorge vor dem Virus

„Weihnachten in der Tüte“ heißt auch die ökumenische Aktion, mit der die evangelische und katholische Kirchengemeinde im Bereich Sandkrug, Streekermoor und Hatterwüsting die Menschen beschenken möchte. „Viele konnten in den letzten Wochen nicht wie gewohnt die Gottesdienste besuchen. Teils weil die Plätze beschränkt waren, teils aus Sorge vor dem Virus“, erinnert Dechant Christoph Sibbel in seiner Entsendungsansprache.

4600 Haushalte erhalten in den nächsten Tagen jeder eine dieser Tüten. Rund 80 ehrenamtliche Helfer haben dafür in ihren Haushalten gepackt: Weihnachtlich riechender Tee, eine kleine Weihnachtsandacht, aber auch Adressen – in QR-Codes handygerecht verpackt – für besondere Youtube-Videos, wie Pastor Hansjörg Hochartz verrät. „Dort gibt es ein Krippenspiel zu sehen“, sagt er, und das Lied „O Du Fröhliche“ zu hören.

Der logistische Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Zum Glück bekamen die Kirchengemeinden unbürokratisch Hilfe von der Hatter Gemeindeverwaltung. „Nur so konnten wir in Erfahrung bringen, wie viele Haushalte in den jeweiligen Straßen wohnen“, erzählt Pastorin Kerstin Keßler. Da sich aber hinter mancher Hausnummer womöglich mehr Haushalte befinden, als vorhergesehen, wurden die einzelnen Tüten großzügig gepackt. „Jeder bekommt genug mit, um alle Briefkästen zu füllen“, versicherte die Pastorin den versammelten Zustellern am Samstagvormittag.

Vorbildliche Zusteller

Der ein oder anderen Empfänger wird trotz dieser Post den Wunsch verspüren, einen Gottesdienst zu besuchen. Möglichkeiten dazu bieten beide Kirchengemeinden an (nur mit Anmeldung!). Am meisten Platz für Besucher bieten die evangelischen Gottesdienste auf der Waldbühne.

Auf die Abstandsregeln wurde beim Start von „Weihnachten in der Tüte“ genau geachtet. Nur Menschen aus einem Haushalt standen zusammen. Wohin man auch blickte, jeder trug selbstverständlich einen Mundschutz. Keine Frage, dieses Weihnachten wird ein besonderes Weihnachten sein. Die ökumenische Aktion ist da ein ganz besonderer Lichtblick.