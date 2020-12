Weihnachtlicher Bastelspaß an der Holbeinschule

Jede Menge bunte Stifte, Bastelpapier und Kleber: All das kam beim traditionellen Weihnachtsbasteln an der Holbeinschule in Wildeshausen zum Einsatz. Und dabei legten sich die Schülerinnen und Schüler beim Basteln ordentlich ins Zeug. Neben Tannenbäumen entstanden auch Sterne, die zum Teil mit nach Hause genommen wurden. Ein großer Teil der Kunstwerke schmückt nun zusätzlich die Holbeinschule. Um den Basteltag vorzubereiten, halfen Eltern vorab bei der Organisation und kauften Material. Zusätzlich zum Bastelspaß versüßte der Förderverein den Tag. Alle Kinder, Lehrer und Mitarbeiter erhielten Weihnachtsgebäck und Mandarinen. Außerdem hat der Förderverein zwei Weihnachtsbäume gespendet, die nun die Schule zieren.

