Westerburg Vor dem Tod seines Vaters Wilhelm im Jahr 2004 hatte sich Herbert Böhmer nicht sonderlich intensiv mit der Geschichte seiner Familie, die an der Huntloser Straße wohnt, beschäftigt. Doch die zahlreichen Papiere, die der Landwirt in einem alten Tresor seines Vaters fand – darunter die Abschrift des Hofarchivs Böhmer aus den Jahren 1703 bis 1925 – weckte sein Interesse, auch wenn ihm die Wörter wie ein Buch mit sieben Siegeln vorkamen.

Buchvorstellung Vorstellen will Herbert Böhmer sein Buch „Westerburg – Das Dorf und seine Familien 1500 - 2018“ an diesem Mittwoch bei der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins Westerburg ab 20 Uhr in der Reithalle in Höven. Die erste Auflage des Buches besteht aus 200 Exemplaren. Das Buch kostet 15 Euro. Wer es kaufen will, wendet sich direkt an Herbert Böhmer unter Telefon 04407/922310.

„Das war alles in alter deutscher Schrift geschrieben. Weil ich die aber nicht lesen kann, hatte ich alle Unterlagen zur Oldenburgischen Gesellschaft für Familienkunde gegeben, die für die Übersetzung anderthalb Jahre brauchte“, erzählt Böhmer.

Fast sechs Jahre Arbeit

Die in den Original-Dokumenten offenbarten Informationen, nicht nur über den Hof Böhmer, sondern über fast alle jemals in Westerburg ansässigen Familien, entfachten in Herbert Böhmer einen Forscherinstinkt, der sich schnell in einem Ziel manifestierte: ein Buch. Nach fast sechs Jahren intensiver Arbeit ist dieses Ziel realisiert: In dieser Woche erscheint „Westerburg – Das Dorf und seine Familien 1500 - 2018“.

Als Faktengrundlage trugen weitere Dokumente zum Inhalt dieses 292 Seiten starken Werkes bei: Kirchenbücher, Brandkassenregister, Katasterkarten oder Mannzahlregister (alte Musterungslisten). Auch Dorfbewohner steuerten alte Unterlagen und vor allem historische Fotos bei. Hilfe beim Lesen, Korrigieren, Ergänzen und Gestalten des Westerburg-Buches bekam Herbert Böhmer von Jürgen Beneke aus Huntlosen. Der gebürtige Westerburger, der seit 20 Jahren genealogische Forschungen betreibt, hatte bereits an der Dorfchronik zum 1100-jährigen Bestehen Westerburgs mitgeschrieben.

Die Geschichte von 60 Höfen kann Böhmer in seinem Buch nachzeichnen. „Die Entwicklung der einzelnen Höfe ließ sich relativ vollständig nachvollziehen. Eigentlich müssten seit dem Jahr 1650 alle erwähnt sein“, sagt der 66-Jährige. Natürlich seien auch Höfe verschwunden, von denen heute keiner mehr etwas wisse. Der älteste Westerburger, den Böhmer dokumentieren konnte, wurde im Jahr 1500 geboren.

Dokument von 1704

Die Recherche in den alten Dokumenten – das älteste stammt aus dem Jahr 1704 – führte so manche Familiengeschichten zu Tage: von „liederlichen Frauen“ mit unehelichen Kindern, durchgedrehten Hofherren, die angeblich an „Gehirnrheumatismus“ litten, und Bräuten, die „ganz aus Ahlhorn“ in Westerburg einheirateten. „Bevor ich das Buch in Druck gegeben habe, bin ich auf jedem Hof gewesen, um den Bewohnern zu zeigen, was ich geschrieben habe“, erzählt Herbert Böhmer, dem wenig daran gelegen ist, durch alte, unschöne Geschichten eventuell Unmut im Dorf hervorzurufen.

Der Oldenburger Rainer Hamacher, der lange in Westerburg lebte, durfte Böhmers Buch vorab lesen, und zeigt sich begeistert: „Das Buch ist einfach toll. Sachlich und persönlich zugleich; kein bisschen langweilig – und das ist bei etwa zehn Millionen Geburten, Heiraten und Toden schon eine Leistung.“

„Mir hat das Zusammenpuzzeln der vielen Fakten am meisten Spaß gemacht“, zieht Herbert Böhmer Bilanz. „Mir waren die ganzen Aktenordner mit Unterlagen einfach zu wertvoll, um sie ins Regal nur zu stellen.“ Nebenbei habe er auch jede Menge über seine eigene Familiengeschichte erfahren. Aber: „Das wäre schon wieder Stoff für ein eigenes Buch. . .“