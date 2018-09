Westerholt Das niedersächsische Örtchen Gravenstedt ist in heller Aufregung: Der Wolf geht um und versetzt die Bewohner in Angst und Schrecken. Wolfsberaterin Henrike Schnabels hat es schwer, die aufgebrachten Dorfbewohner zu beruhigen. Ihr plötzliches Verschwinden und ein Toter im Wald stellen Kommissarin Sabine Lüschen vor ihre größte Herausforderung. Dies ist der Stoff für einen Krimi, in dem das „Schreckgespenst“ Wolf eine zentrale Rolle einnimmt.

„Der Schafe Tod“ ist das Erstlingswerk des Autorentrios Uwe Jark, Jutta Gerecke und Werner Kunst (die NWZ berichtete bereits im März) Ihren Kriminalroman stellen sie am kommenden Montag, 10. September ab 19.30 Uhr in der Hofbuchhandlung Kathrin Wellmann am Ziegeleiweg 29 in Westerholt vor. Veranstalterin ist die Gemeinde Wardenburg.

Die drei Autoren verbindet die gemeinsame Arbeit beim Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) in Oldenburg. Die drei fanden sich auf einer Wellenlänge und wurden Freunde. Sie sind fasziniert von der Rückkehr der Wölfe nach Niedersachsen. Alle drei sind Tierärzte und verstehen auch die Sorgen der Landwirte um ihre Nutztiere – ein Spannungsfeld, in dem der Wolf im Kampf um seinen Lebensraum einen schweren Stand hat. Jutta Gerecke, mit Spaß an dunklen Charakteren und rührseligen Geschichten, Uwe Jark, übersprudelnd vor bizarren Ideen, und Werner Kunst, mit realistischen Recherchen und dem glücklichen Händchen für geschliffene Übergänge, ergänzten sich in ihrem gemeinsamen Buch.

Dr. Jutta Gerecke, geboren 1955 in Hannover, verheiratet, wohnt bei Bremen, Studium der Veterinärmedizin an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, berufstätig in Bremen und Oldenburg. Dr. Uwe Jark, geboren 1964 in Braunschweig, verheiratet, zwei Töchter, wohnt in Hundsmühlen, studierte ebenfalls an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, berufstätig in Cuxhaven und Olden-burg, und Dr. Werner Kunst, geboren 1950 in Bremerhaven, verheiratet, zwei erwachsene Töchter, wohnt in Quakenbrück, Studium der Veterinärmedizin an der Freien Universität Berlin, berufstätig in Berlin, Osnabrück und Oldenburg.

In der Rezension einer Wolfsexpertin, Naturforscherin und Buchautorin heißt es: „,Der Schafe Tod‘ informiert umfassend über jeden wölfischen Aspekt. Er ist intelligent geschrieben, absolut realistisch und dazu noch eine spannende Krimihandlung.“

Karten für die Lesung gibt es für 10 Euro in der Hofbuchhandlung Wellmann.