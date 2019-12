Wildeshausen Die Vorbereitungen für das Wildeshauser Jubiläumsjahr in 2020 laufen auf Hochtouren. Wildeshausen feiert die Verleihung der Bremer Stadtrechte vor 750 Jahren mit verschiedenen Festlichkeiten.

Unter anderem findet vom 18. bis 20. September 2020 das historische Stadtfest in der Innenstadt statt. Neben historischen Ausstellern, Gauklern, Feuerspuckern und Musikern führt die Diakonie Himmelsthür in Kooperation mit der Evangelischen Jugend Delmenhorst/Oldenburg Land, dem Kulturkreis und der „Aktion Mensch“ das Wildeshausen-Musical „Lickenberg“ auf. Zu sehen sein wird das Musical auf dem Marktplatz am Freitag, 18. September, um 20 Uhr und am Samstag, 19. September, um 15.30 Uhr.

Am Sonntag, 20. September, findet um 14 Uhr der Festumzug durch das Wildeshauser Zentrum auf einer Strecke von circa drei Kilometern statt. Die Umzugswagen oder Fußgruppen sollen das Thema „Erntedank“ oder „750 Jahre Stadtrechte“ darstellen.

Das Motto „Erntedank“ wurde gewählt, um Wildeshausens Verbundenheit mit den 18 dazugehörigen Bauernschaften aufzuzeigen. Traditionell binden die Bauernschaften jedes Jahr eine Erntekrone, die unter anderem auch das Foyer des Stadthauses schmückt. Die Wertschätzung dieser langen Tradition soll mit diesem Motto zum Ausdruck gebracht werden.

Da Wildeshausen die Verleihung der Stadtrechte feiert, soll es aber ebenso Festwagen und Fußgruppen geben, die die Stadtgeschichte aufzeigen. „Die Pest“, „Die Kunst des Töpferns (Töpfer–W)“ oder „Pumpengemeinschaft“ sind nur einige Themen, die die Geschichte Wildeshausens widerspiegeln können.

Hergen Stolle, Vorsitzender des Heimatvereines Düngstrup und zugleich Ideengeber des Festumzuges, sowie Birte Hogeback, Stadt Wildeshausen, zeigen sich nach ihren eigenen Erfahrungen mit der Teilnahme am letzten großen Festumzug zum Gildejubiläum in 2003 überzeugt, dass der Festumzug eine sehr gute Aktion für Firmen, Vereine, Pfingstclubs und Cliquen ist, um gemeinschaftlich etwas zu gestalten und um aktiv einen Beitrag für das Jubiläumsjahr zu leisten.

Das Stadtmarketing Wildeshausen ruft daher alle interessierten Gruppen auf, sich an dem Festumzug zu beteiligen. Die entsprechenden Informationen und ein Anmeldebogen können auf der Internetseite der Stadt Wildeshausen unter www.wildeshausen.de durch Anklicken des Logos „750 Jahre Stadtrechte“ abgerufen werden.