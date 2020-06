Abschiedskonzert: Orgelabbau in Wildeshauser Alexanderkirche rückt wieder näher

Wildeshausen „Wenn alles klappt, könnten wir vielleicht schon an Weihnachten die neue Orgel hören“, kündigt Kantor Ralf Grössler vorsichtig an. Nachdem Corona zu einem Stillstand geführt hat, könnte der Austausch des Instrumentes in der Wildeshauser Alexander­kirche nun ganz schnell gehen: Ab dem 6. Juli soll die Kleuker-Orgel abgebaut und nach Polen gebracht werden.

„Noch vor Ostern sollte die Orgel abgebaut werden, aber da waren die Grenzen zu. Nun können Mitarbeiter der polnischen Firma kommen“, schildert Pastor Löwe die aktuelle Situation. Die fünf Mitarbeiter werden die Wildeshauser Orgel binnen fünf Tagen abbauen und an ihren neuen Standort in der Nähe von Danzig bringen. Sobald die alte Orgel abgebaut ist, werden die notwendigen Arbeiten an der Empore verrichtet. Unter anderem muss die Betonbrüstung weichen.

Sobald diese Arbeitsschritte abgeschlossen sind, kann die neue Orgel eingebaut werden. „Die Orgel wurde vertragsgemäß entwickelt, man wartet in Marburg nur noch auf unser Startsignal“, schildert Löwe. In der Orgelbau-Werkstatt von Gerald Woehl in Marburg wurden die Einzelteile für die neue Orgel gefertigt. Die Orgelbauer übernehmen auch den Einbau des neuen Instruments rund um die Jugendstil-Rosette auf der Westseite der alten Basilika.

Bevor die Kleuker-Orgel aber ihre Reise antreten wird, gab es am Freitagnachmittag noch einen „würdigen und angemessenen Abschied“, wie es Kantor Ralf Grössler formulierte. Er und sein Schüler Lukas Henkensiefken spielten noch einmal ein Konzert auf dem 1970 in die Alexanderkirche eingebauten Instrument.

Rund 70 Mitglieder des Seniorenkreises durften sich noch einmal über die Klänge der mehr als 2800 Orgelpfeifen freuen. „Die neue Orgel wird anders klingen“, kündigte Grössler an. „Ich lade Sie gerne alle wieder ein, wir spielen dieselben Stücke, und dann entscheiden Sie selbst, was Ihnen besser gefällt“, versprach der Kantor in Richtung der Zuhörer, bevor er sich an seinen Orgelschüler wandte mit den Worten: „Lukas, hau rein.“ Gesagt, getan: Der 14-Jährige zeigte sein Können und holte noch einmal alles aus der Kleuker-Orgel heraus.