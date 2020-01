Wildeshausen Das Wildeshauser Lili-Servicekino ist eines von 97 Kinos in Niedersachsen, das bald zum Klassenzimmer wird. Dann heißt es: Licht aus, Film ab für die Schulkinowochen. Aus mehr als 140 Filmen können Lehrerinnen und Lehrer einen passenden Film für alle Jahrgangsstufen und Schularten aussuchen, um aktuelle Lehr- und Lerninhalte durch filmische Stoffe zu vermitteln.

Eine Besonderheit der Schulkinowochen sind die Filmgespräche zu ausgewählten Filmvorführungen. In nahezu 100 Vorführungen werden Referenten mit Regisseuren, Produzenten, Schauspielern und den Schülerinnen und Schülern diskutieren und das gemeinsame Kinoerlebnis vertiefen. Das Programm der Schulkinowochen Niedersachsen besteht aus Filmen, die zur Auseinandersetzung über künstlerische wie thematische Aspekte gleichermaßen anregen und neue Sichtweisen und Einsichten vermitteln. Im Fokus stehen 2020 wieder thematische Sonderreihen, welche einen wesentlichen Bestandteil des ausgewählten Filmprogramms bilden. Mit den Filmen sollen sich junge Zuschauerinnen und Zuschauer mit den Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen kritisch auseinandersetzen.



In Wildeshausen beteiligt sich das Lili-Servicekino an der landesweiten Aktion. Gezeigt werden im März folgende Filme:

• Montag, 16. März: Kommissar Gordon & Buffy (8.30 Uhr), Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (11 Uhr)

• Dienstag, 17. März: Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten (8.30 Uhr), A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando (11 Uhr)

• Mittwoch, 18. März: Paddington 2 (8.30 Uhr), Der Junge muss an die frische Luft (11 Uhr)

• Donnerstag, 19. März: Romys Salon (8.30 Uhr), The Hate U Give (10.30 Uhr)

• Freitag, 20. März: Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten (8.30 Uhr), Der letzte Jolly Boy (10.30 Uhr, zu Gast ist Regisseur Hans Erich Viet)

Ab sofort können Lehrkräfte ihre Schulklassen für die Vorstellungen direkt beim Lili-Servicekino, Huntestraße 11 in Wildeshausen, unter Telefon 0 44 31/7 04 97 15 anmelden.