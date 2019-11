Wildeshausen Mit einem Benefizkonzert am Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr soll die Finanzierung der neuen Orgel für die Alexanderkirche noch weiter vorangebracht werden. Dafür hat der Orgelförderverein den international bekannten Knabenchor Hannover eingeladen. Seit fast 65 Jahren ein Spitzenensemble seines Genres, hat die Sängergruppe einen festen Platz unter den bedeutendsten Knabenchören Europas. 55 Sänger unter der Leitung von Jörg Breiding werden am ersten Advent nach Wildeshausen reisen, um unter den Gästen des Orgelfördervereins vorweihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Kantor Ralf Grössler freut sich auf ein „sehr umfangreiches und sehr abwechslungsreiches Programm“. Unter den Werken, die der Chor singen wird, gebe es nicht nur Weihnachtslieder, betont er.

Sehr erfreulich für den Verein ist, dass alle Kosten, die durch das Konzert entstehen, bereits durch Sponsorengelder gedeckt sind. So kann der gesamte Erlös aus Eintrittsgeldern in die Finanzierung der neuen Orgel und der Freilegung des Rosettenfensters fließen. Auch die niedrigen Eintrittspreise seien so möglich geworden, erklärt der Verein. Ab 15 Euro ist eine Karte in der günstigsten Kategorie zu haben. Neben der Unterstützung der LzO, des Rotary Clubs Wildeshausen, der Kulturförderung des Landkreises und der Regionalstiftung Wildeshauser Geest hat dazu besonders eine private Spende beigetragen. Der Hauptsponsor, eine Familie aus dem Landkreis Oldenburg, möchte aber anonym bleiben.

Pfarrer Markus Löwe möchte mit dem Konzert „das Finale der Orgelfinanzierung voranbringen“. Das ursprünglich gesetzte Ziel von 900 000 Euro sei fast erreicht. Und auch beim Verkauf der alten Orgel gibt es Fortschritte. Nachdem sich der Verkauf an eine Kirchengemeinde in Frankreich zerschlagen hatte, hat nun eine Gemeinde aus Polen Interesse an dem Instrument angemeldet.

Die Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Bökers am Markt und im evangelischen Kirchenbüro, Sägekuhle 7. Bis zu 370 Plätze mit Sicht auf die Chorsänger können gefüllt werden. Wichtig war den Organisatoren auch, ein Kontingent an Freikarten für junge Menschen zu schaffen, die im sozialen Bereich besonders engagiert sind.