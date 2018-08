Wildeshausen Gute Nachricht für Wildeshausen: Für die Freilegung der Jugendstil-Rosette im Westwerk der Alexanderkirche stellt das Land Niedersachsen aus Mitteln des Denkmalschutzes 20 000 Euro zur Verfügung. Das teilte Björn Thümler, niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, am Dienstagabend in einem Gespräch mit Vertretern des Orgelfördervereins der Alexanderkirche mit. „Das ist für uns völlig überraschend“, sagte Franz Duin vom Förderverein, „wir haben noch nicht mal einen Antrag gestellt.“

Duin hatte über den CDU-Landtagsabgeordneten Karl-heinz Bley (Garrel) den Kontakt zu dem Minister hergestellt. Als ehemaligen Synodalen der Oldenburgischen Kirche sind Thümler die Gegebenheit in der alten Basilika bekannt. Das Interesse des Ministers an dem Jugendstilfenster von Georg Karl Rohde hat noch einen weiteren Grund: In der Heimatkirche Thümlers, St. Bartholomäus in Golzwarden (Wesermarsch), schuf ebenfalls Rohde 1913 die beiden Jugendstilfenster hinter dem Altar.

Thümler bezeichnete die Alexanderkirche als Kleinod innerhalb der Oldenburgischen Kirche. Wenn die Rosette freigelegt und eine neue Orgel gebaut werde, müsse dies zum „Gesamtkunstwerk Alexanderkirche“ passen. Für die neue Orgel selbst gibt das Land allerdings kein Geld. Thümler sagte, er wolle sich dafür einsetzen, dass im Haushalt 2020 rund 300 000 Euro für die Förderung der Orgellandschaft in Niedersachsen eingestellt werden.

Pastor Markus Löwe und Kantor Ralf Grössler stellten dem Minister das Orgelprojekt vor. Das neue Instrument soll von Orgelbauer Gerald Woehl (Marburg) erstellt werden. „Er ist ein Künstler mit Leib und Seele“, betonte Grössler. Der Kirchenmusikdirektor rechnet damit, dass der Aufbau der neuen Orgel mindestens zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen werde. Thümler beeindruckte mit seinem Fachwissen über den Orgelbau. Auch die im Jahr 1590 aufgebaute Orgel der Kirche St. Aegidius in seiner Heimatgemeinde Berne müsse restauriert werden. Zuvor stehe dort aber die Sanierung des Gotteshauses an.

Löwe zufolge wurden bislang 679 000 Euro an Spenden für die neue Orgel der Alexanderkirche gesammelt. Hinzu kommen nun die 20 000 Euro des Landes. Erst wenn die benötigten 850 000 Euro erreicht seien, könne man das erste Gewerk vergeben, hieß es bislang seitens des Fördervereins.