Wildeshausen Sonne und Mond stehen sich vis-à-vis gegenüber, als sollten sie sich küssen. Ein goldener Paradiesvogel fliegt vor gleißend-hellem Licht, während die übrigen Vögel in die entgegengesetzte Richtung abrauschen. Und Adam und Eva hocken nach dem Sündenfall im Gebüsch, allein ein helles Kaninchen drängt sich keck in den Vordergrund. Das sind nur drei farbenprächtige Farbholzschnitte von Gisela Mott-Dreizler, die seit Freitag in der Ausstellung mit dem Titel „Paradiesisch“ in der Galerie Wildeshausen zu sehen sind.

Entstanden sind die Werke zur biblischen Schöpfungsgeschichte innerhalb des vergangenen Jahres für das 100. Werk der „Quetsche“, dem Verlag für Buchkunst in Witzwort (Nordfriesland). „Das Buch ist gerade fertig geworden“, berichtet Buchdrucker und Verleger Reinhard Scheuble (74), der Ehemann Mott-Dreizlers. In dieser Woche bringt er die 16 Blätter, literarisch gefasst mit dem entsprechenden Text der alten lutherischen Bibel-Übersetzung, zum Binden nach Berlin. Für die 15 Kunstdruck-Exemplare liegen bereits Vorbestellungen vor. Es werde aber ein deutlich preiswerteres Reprint geben.

Mott-Dreizler, die von 1960 bis 1970 an der Kunstakademie in Karlsruhe und an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin studiert hat, und ihr Mann sind Stammgäste in der Galerie Wildeshausen. Es ist bereits die siebte Ausstellung in der Kreisstadt. Vor fünf Jahren brachte das Paar Holzschnitte, Linolätzungen und Lithografien und vor allem Kunstbücher mit.

„Sie begleiten mich seit meiner Kindheit“, berichtete Galeristin Bettina-Maria Berlinicke bei der Vernissage vor vielen Gästen. Sie erinnerte sich ans Künstlerhaus Bethanien in Berlin, wo mit Litho-Steinen Bilder von Schweinen erstellt wurden, oder an so manches Kunstbuch aus der „Quetsche“. Mit der ersten Schau im neuen Jahr könnten Besucher nicht nur „ein Stück vom Paradies sehen“, sondern auch die Zeit anhalten.

Die mehrfach ausgezeichnete Gisela Mott-Dreizler (78) verbindet in ihren Werken technische Vielseitigkeit mit sicherer Formgebung von Mensch, Tier und Natur zu einer beeindruckenden Komposition. Mit geradezu magischem Licht sind Wald- und Meeresräume ausgeleuchtet. Gesten und Bewegungen von Menschen und Tieren zeichnen sich durch besondere Ausdrucksstärke aus. Ein Beispiel: „Adam benennt die Tiere“, als der nackte Mann einen Fisch in den Händen hält. Der Zyklus zum Paradies ist aber nur ein Teil der Ausstellung: Mott-Dreizler zeigt in den Nebenräumen Bilder von Engeln und Teufeln, einem Flötenspieler, dem Rebhuhn „Ralle“ inmitten von Blumen oder Variationen von Fischen. Bis einschließlich Sonntag, 22 März, haben Besucher Gelegenheit, ins Paradies einzutauchen. Scheuble sagte zwar, das 100. Buch der „Quetsche“ sei das offiziell letzte. „Ein Hintertürchen lasse ich mir offen.“ Ein Wiedersehen mit dem sympathischen Künstlerpaar ist nicht ausgeschlossen.

• Die Ausstellung ist jeweils freitags von 19 bis 22 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 04431/3164 in der Galerie, Harpstedter Str. 23, zu sehen..