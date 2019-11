Wildeshausen „Gelebte Erinnerung“ heißt die Veranstaltungsreihe in Wildeshausen, zu der die Ausstellung von Bildern von Hartmut Berlinicke gehört. Für die Eröffnung der Ausstellung im Wildeshauser Stadthaus am Dienstagabend gilt dieser Titel im doppelten Sinne: Die drei Bilderzyklen zu jüdischen Festen, christlichem Glaube und Auschwitz erinnern zum einen an den großen Wildeshauser Künstler, der im März 2018 verstorben ist. Zum anderen lebt in den meist kleinformatigen, feinen, teils surrealistischen Farbradierungen ebendieses Künstlers die Erinnerung an jüdisches Leben und die Mahnung: „Ein zweites Auschwitz darf es nicht geben.“

Dies klang in der Laudatio von Wolfgang Däubler, stellvertretender Bürgermeister und langjähriger Weggefährte Berlinickes, mehrfach an. Däubler würdigte das Werk des Wildeshauser Künstlers, der in seinen Bildern immer wieder die Verbindung von christlichem und jüdischem Leben aufgezeigt hat. Passend dazu spielten Edna Eversmeier und Clive Ford von der Klezmer-Band Cladatje berührende jiddische Lieder.

„Berlinickes Bilder zeigen, dass sich christlicher Glaube im alltäglichen Handeln zeigen muss. Das Gebet muss praktische Folgen haben“, sagte Däubler. Daraus folge auch, sich zu fragen, ob wir heute laut genug seien, um dem wachsenden Antisemitismus in unserem Land Einhalt zu gebieten. „Künstler wie Berlinicke helfen uns“, so Däubler, „dass wir nicht nur danebenstehen und zugucken, wenn Menschen jüdischen Glaubens bedroht werden, sondern laut rufen: ,Nie wieder!‘“

Leid, Schmerz, Tod und die Macht des Bösen prangen über dem Bilderzyklus Auschwitz. Und doch ist trotz des Horrors der Konzentrationslager im Nationalsozialismus, der in nur scheinbar alltäglichen, fast schon banalen Motiven zum Teil nur angedeutet wird, auch Platz für Hoffnung in den Bildern der Ausstellung. Ein befreiender Gott, Aufbruch, Solidarität und Zusammenhalt, so Däubler, seien auch wiederkehrende Motive in Berlinickes Bildern: „Seine Botschaft vom Reich Gottes geht weiter. Sie verlangt das Handeln für eine bessere Welt im Hier und Jetzt.“

Berlinickes Witwe Maria und Tochter Bettina stellten der Stadt die Bilder zur Verfügung. Bürgermeister Jens Kuraschinski dankte ihnen dafür und sprach mit seinen Worten „Hartmut Berlinicke war viele Jahre eine Legende in Wildeshausen, und ist es noch immer“ sicherlich vielen Besuchern aus dem Herzen.

Zu sehen sind die Bilder bis Freitag, 22. November, während der Öffnungszeiten des Stadthauses: montags 8 bis 13 Uhr, dienstags 8 bis 16 Uhr und mittwochs 8 bis 18 Uhr.