Wildeshausen So eine Vernissage hat Wildeshausen wohl seit einiger Zeit nicht mehr erlebt: Bemerkenswert vor allem, weil viele Kunstkenner und Freunde der Familie Berlinicke gratulierten, nach dem überraschenden Tod des Künstlers Hartmut Berlinicke am 4. März dieses Jahres die „Galerie Wildeshausen“ wieder mit Leben zu füllen. Der Platz in den Räumen an der Harpstedter Straße reichte bei weitem nicht aus. Bemerkenswert auch deshalb, weil sich mit Wendelien Schönfeld eine Künstlerin vorstellte, deren Grafiken in puncto Vielschichtigkeit und Farbgebung einzigartig sind.

Zur Eröffnung der Ausstellung dankte Bettina-Maria Berlinicke, die Tochter des verstorbenen Galeristen, den vielen Freunden und Bekannten. Sie hätten Mut gemacht, aus Liebe zur Kunst weiterzumachen. Berlinicke bedauerte, dass ihre Mutter Maria aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Vernissage teilnehmen konnte. Sie dankte für die vielen helfenden Hände, die offenen Ohren und die „geschenkte“ Zeit. „Wir sind auf dem Weg, auch wenn vieles noch unsortiert und holprig wirkt“, sagte die 51-Jährige. „Hartmuts Geist befruchtet weiterhin die Galerie.“

Schon 2017 angefragt

Tatsächlich hatte der verstorbene Galerist bereits im Herbst 2017 bei Wendelien Schönfeld, ausgebildet an der Rijksakademie für Bildende Künste in Amsterdam, angefragt. Zumal das renommierte Rembrandthaus in der niederländischen Metropole der Grafikerin zuvor eine Retrospektive gewidmet hatte.

Die Künstlerin, seit 1977 freischaffend tätig, nutzt für ihre Holzschnitte Birnbaumfurnier, wie sie der NWZ berichtet. Um stufenlos alle Töne – vom zarten Grau bis zum kräftigen Himmelblau – herauszuarbeiten, sind sechs oder mehr Drucke erforderlich. Bei jedem Durchgang lässt sie auf der Platte einzelne Elemente, beispielsweise das Dach eines Hauses, weg, um im nächsten Schritt gerade in diesem Segment einen besonderen Akzent zu setzen.

Tiefgründige Bilder

Ihre Landschaften und Stadtansichten ähneln in ihrer Detailverliebtheit eher Wimmelbildern. So wird der Blick des Betrachters bei dem Werk „New York“ nicht nur auf die Skyline gelenkt, sondern auch auf krumme Schornsteine und Regenrinnen oder die filigran ausgearbeiteten Backsteinfassaden. Das Bild „Lichtmis“ zeigt eine Autobahnszenerie mit einem prächtigen, wolkenverhangenen Himmel, der an Altmeppens Bild „Norddeutsche Landschaft“ erinnert. Nur am Schatten auf der Straße lässt sich erkennen, dass ein großes Flugzeug hinter den Wolken steckt. Tiefgründig auch das Bild eines Designers, der an einer Glasplatte arbeitet, oder der Blick in einen Salon, wo Friseur und Kundin aus mehreren Perspektiven in Spiegeln zu sehen sind.

Eine besondere Affinität hat Schönfeld (68) zum Wasser entdeckt. Zu sehen sind Badende in einem Fluss, ein Steg, der weit ins Hafenbecken hineinragt, oder Strandszenen, bei denen die Badenden fast im Hellblau des Horizonts verschwinden. Selbst ihr „Christopherus“ trägt ein Kind durch Wasser, das viele Kreise zieht. Ein Bild zeigt, wie die Künstlerin selbst als junge Frau kopfüber ins Hafenbecken von Rotterdam hechtet. „Wasser hat mir schon immer zugesagt“, erklärt die Künstlerin, deren Amsterdamer Atelier an drei Seiten von Wasser umgeben ist, der NWZ.

Auch Skulpturen zu sehen

Nach Wildeshausen mitgebracht hat Schönfeld auch Skulpturen aus Lindenholz. Da gibt es etwa einen Orpheus, dem die Tiere beim Gitarrenspiel lauschen, oder einen Schwimmer, der mit angewinkeltem Bein, ins Wasser springt. Das Prädikat „bemerkenswert“ reicht für diese Ausstellung nicht aus. „Fantastisch“, das Urteil von Bettina-Maria Berlinicke, ist da wohl treffender.

• Die Werke von Wendelien Schönfeld sind bis zum 26. Oktober, jeweils freitags von 19 bis 22 Uhr, in der Galerie an der Harpstedter Straße 23 in Wildeshausen zu sehen.