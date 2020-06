Corona-Krise In Wildeshausen: Auch wenn das Gildefest abgesagt ist

Wildeshausen Selbst die Maulwürfe, die jedes Jahr pünktlich zu Pfingsten die Burgwiese verunstalten und damit die Bauhofmitarbeiter der Stadt Wildeshausen zum Handeln zwingen, reagierten anscheinend mit Zurückhaltung angesichts der Coronavirus-Krise. Maulwurfshügel gab es am Pfingstsonntagabend zur „Eröffnung“ des Gildefestes keine. Auch fehlten Tausende Zuschauer, die sonst alljährlich den Einmarsch der Gilde beobachten. Keine Tribüne mit Ehrengästen, kein Oberst und kein General der Gilde, kein Platzkonzert von Spielmannszug und Musikkorps, die an die Historie der Gilde erinnern, und auch kein Stechschritt der Wachkompanie und Offiziere, mehr oder weniger gut gelungen, die mit dem Ausmarsch zum Höhenfeuerwerk überleiteten.

Doch halt: Ganz musste auf die Feuerwerkskunst nicht verzichtet werden. Das Duo Peter Petersen und Thomas Schwoll, das bekanntlich jedes Jahr beim Gildefest Spaß bereitet, sorgte doch für Tradition. Die Spielmannszug-Mitglieder hatten ihre Instrumente zwar zu Hause gelassen. Gildefest 2020 findet ja bekanntlich wegen der Corona-Pandemie nicht statt,. Aber sie waren in die T-Shirts der Spielmannszuges geschlüpft und trafen sich pünktlich zum Feuerwerksbeginn am Pfingstsonntag um 22.30 Uhr auf der Burgwiese.

Gut – Feuerwerk sieht auch privat anders aus. Aber als die Fontäne aus den Feuerwerkskörpern, befestigt in einer Klemmhalterung an der Bierflasche, ihre Funken in den Abendhimmel versprühte, da war es wieder da: das berühmte Gildefieber. Wenn auch kurz. „Das hat uns echt was gekostet. So im vierstelligen Bereich“, frotzelten Thomas Schwoll und Peter Petersen. Die beiden, allein auf der Burgwiese, hatten dann auch vollen optischen Genuss. In gehörigem Abstand zueinander, versteht sich.

Silvester-Raketen abzufeuern, hatten sich die beiden Pfingstbrüder dann doch nicht getraut. „Wer weiß, was die Obrigkeit dazu gesagt hätte“, meinte Schwoll. An anderen Stellen im Stadtgebiet sahen das einzelne durchaus anders: Einige Böller waren zu dieser Zeit weithin zu hören.

Schon am Pfingstsonntag um sechs Uhr hatten Petersen und Schwoll die Fahne gehisst, so wie es andere Pfingstclubs, wie zum Beispiel „Die sieben Zwerge“, jedes Jahr auch machen. Andreas Meyenburg sendete nur ein frustrierendes Foto in den Sozialen Medien: die Fahne gehisst auf Halbmast. Gildefest 2020 fällt eben aus. So bitter es auch ist. Das sorgt auch bei NWZ-Fotograf und Malteser-Gildeclub-Mitglied Thorsten von Reeken für Frust. Er dokumentierte das – wie könnte es anders sein – mit einem Foto: allein im Garten des Alten Amtshauses.

Eine Frage gilt es noch zu klären. Was geschieht eigentlich mit dem eigens für das Fest der Feste gespartem Geld? Fast jedes Gildemitglied und solche, die es werden wollen, legen immer einige Euro auf die hohe Kante. Geld, das Gilde-Schatzmeister Siegbert Schmidt nur zu gern in der Kasse wiederfinden würde. Aber kein Gildefest, keine Einnahmen. Nun richtet sich der Blick auf 2021. Heute sind es noch 354 Tage bis zum 618. Gildefest. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude.