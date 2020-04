Coronavirus: Thomanerchor: Vorverkauf startet später

Wildeshausen Als „Highlight“ für das kommende Jahr hatte Kulturkreis-Vorsitzender Werner Stommel Ende 2019 den Auftritt des renommierten Leipziger Thomanerchores bezeichnet. Auf Einladung des Wildeshauser Kulturkreises gibt der Chor ein Tourneekonzert am 12. Juli in der Alexanderkirche – so die Planung. Wegen der unsicheren Veranstaltungslage aufgrund der Corona-Krise kündigen die Veranstalter jetzt eine Verschiebung des Vorverkaufstarts an.

Ursprünglich sollte der Kartenvorverkauf mit Wiederöffnung der beiden Wildeshauser Buchhandlungen am kommenden Montag, 20. April, starten. Wann der Verkauf letztlich losgehen kann, steht aber zurzeit nicht fest. Der Kulturkreis „bittet das interessierte Publikum, die weitere Entwicklung der Tagespresse zu entnehmen. Zu entscheiden, ob und wann der weltberühmte Chor sein Konzert in der Jubiläumsstadt Wildeshausen geben kann, obliegt nicht allein dem Kulturkreis, der verspricht, alles zu tun, um ein Konzert der Thomaner in Wildeshausen weiterhin möglich zu machen“, berichtet Sprecher Horst Strömer. Derzeit wisse man zudem noch nicht, ob eine Absage aus Leipzig komme.

Der Auftritt des Chores ist der Beitrag des Kulturkreises zum Jubiläum 750 Jahre Stadtrechte in Wildeshausen. Rund 500 Karten stünden zur Verfügung, informiert Strömer.