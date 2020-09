Der kleine König und Pferd Grete

Wildeshausen „Der kleine König und sein Pferd Grete“ heißt das Puppenstück, dass die Niekamp-Theater-Company aus Bielefeld am Mittwoch, 23. September, ab 16.30 Uhr in der Aula des Guts Spascher Sand, Spasche 1, aufführt. Hierzu lädt die Kinderkultur des Wildeshauser Kulturkreises Kinder ab drei Jahren und deren Familien ein. Eintrittskarten aus einem begrenzten Kontingent sind für 6 Euro ab sofort im Vorverkauf in den Wildeshauser Buchhandlungen erhältlich.

Zum Inhalt: Der kleine König bekommt Besuch von der kleinen Prinzessin. Doch was soll er bloß mit seiner Cousine anstellen? Zum Glück ist auf Pferd Grete Verlass und sie plant kurzerhand eine Party mit tollen Spielen und einem Kuchen. Dies führt jedoch zu einigen Verwicklungen.

In der Geschichte um den kleinen König werden laut der Niekamp-Theater-Company zwar keine philosophischen Fragen geklärt. Aber gerade da liege der Reiz: Die von Hedwig Munck geschaffene Figur des kleinen Königs, bekannt aus den Sandmännchen-Sendungen, beantwortet mit kindlichem Ernst und Naivität Fragen, die sich alle Kinder stellen. Ein Stück über Freundschaft, das Streiten und das Vertragen.