Wildeshausen /Dötlingen „Abrocken bis tief in die Nacht“: Das war die Devise am Mittwochabend im Reitersaal des Hannoverschen Hofes in Wildeshausen. Zur vierten „Fete für Leute mit Falten und Bock auf Rock“ war der Saal schon nach 21 Uhr gut gefüllt, als Holger Munke die Party zusammen mit Susanne Schachtschneider, Christoph Essing und DJ Marc Zimmerningkat eröffnete. „Das wird hier noch brechend voll“, waren sich die Initiatoren der 50plus-Fete sicher. Schließlich waren im Vorverkauf die Eintrittskarten wie warme Semmel weggegangen.

Die Idee zur Tanzfete, während einer Geburtstagsfeier entstanden, hat auch schon in Delmenhorst Freunde gefunden. Aufgrund eines freundschaftlichen Kontaktes der Dötlingerin Susanne Schachtschneider zu „Slattery’s Irish Pub“ in Delmenhorst findet dort am Samstag, 9. November, die zweite Auflage des „Rocks mit Falten“ statt. Auch hier kommt die Idee bestens an, den guten alten Rock von damals mal wieder in einer Party aufleben zu lassen.