Wildeshausen /Dortmund Enrico Werner Schimmel. Klingt nicht nach einem aufsteigenden Musiker, fand der gebürtige Wildeshauser. „In Bands wurden die Namen immer abgekürzt.“ Also beschloss er, die Kurzform als Künstlernamen zu nehmen: Rico Werner. Und die Karriere des Rico Werner hat jüngst einen Schub bekommen: Er veröffentlichte seine erste eigene Single.

Arbeit in Gastronomie

„Wahre Lügen“ präsentierte der Schlagersänger auf einer Bühne in Eschweiler in Nordrhein-Westfalen. Während eines Auftritts von Angelo Venucci. „Es ist mein Manager. Und mein Mentor. Ich habe ihm vieles zu verdanken“, sagt Werner. Seit November 2018 steht er bei „Fiesta Records“ unter Vertrag.

Hauptberuflich ist Rico Werner im Musikgeschäft noch nicht angekommen: Der 1978 in der Wittekindstadt geborene Familienvater lebt mit Frau und Kindern in Dortmund. Im Jahr 2000 verschlug es ihn dorthin. „Ich habe mich damals mit einem Kollegen ins Auto gesetzt und bin einfach losgefahren. Dann habe ich gesagt: Wenn ich in Dortmund einen Job finde, bleibe ich da.“ Er blieb: Heute arbeitet er als stellvertretender Geschäftsführer in einer Gastronomie. Zwei bis drei Mal pro Monat hat er Auftritte, vor allem in Nordrhein-Westfalen: „Gladbach, Köln, Dortmund“, zählt der Sänger einige seiner Ziele auf.

Lampenfieber vor einem Auftritt? Habe er nur kurz davor, sagt Werner. „Sobald ich auf der Bühne bin, wird bei mir ein Schalter im Kopf umgelegt. Andere Leute lesen ein Buch, ich mache Musik.“

„Als Kind hat er immer gesungen: Er war drei, da konnte er viel auswendig singen“, ergänzt Mutter Dagmar mit einem Lächeln, die in Lohmühle wohnt. Sie erinnert sich an eine Kinder-Hitparade in Wildeshausen. 1988 sei es gewesen, schätzt sie. Mit „Polonaise Blankenese“ habe er damals den ersten Platz belegt. „Und seine Schwester hat den zweiten Platz gemacht.“

Irgendwann wurde Enrico Werner Schimmel Sänger in einer Punk- und Metalband. „Das hat Spaß gemacht.“ Fan der Musikrichtung ist er bis heute: Allein für drei „Ärzte“-Konzerte hat er im kommenden Jahr Karten. Das Lied der Band „Manchmal“ sang er 2011 beim „Schwelmer Song Contest“. Er mixte das Stück mit „Sonne“ von Rammstein:

Dann entschied sich Schimmel als Rico Werner, Schlagermusik zu machen. „Damit bin ich groß geworden.“ Und er weiß: „Schlager geht auf jeder Feier.“ Für Stimmung möchte Werner dabei immer sorgen – und zeigt, dass er mittlerweile ganz Profi ist: „Egal ob vor fünf oder 1000 Leuten: Job ist Job.“

Kalender „gerappelt voll“

Produziert wurde „Wahre Lügen“ von Hans Haas von „Foxton Music“. „Vom ersten Wort bis zum fertigen Produkt vergehen zwei- bis zweieinhalb Monate“, sagt Werner. Der Musiker schreibt aber auch selbst: „,Kinderaugen’ ist zum Beispiel aus meiner Feder.“ Das Lied kann auf Streamingportalen und im Internet aufgerufen werden.

Der Schlagersänger ist gefragt: „Der Kalender für 2020 ist gerappelt voll.“ Eine weiße Lücke gibt es allerdings noch Ende Mai und Anfang Juni: „Mein Ziel ist es, beim Gildefest aufzutreten. Als Wildeshauser ist das natürlich eine echte Liga!“