Duo singt auf der Burgwiese

Wildeshausen „Alles gut, so lang man tut“ – eine musikalische Botschaft frei nach einem Lied von Marcell Brell, die das Duo „markusundthomas“ bei seinem Auftritt beim Sommerkonzert auf der Burgwiese in Wildeshausen am Sonntag, 19. Juli, ab 11.30 Uhr, begleitet. Markus Häger (Keyboard und Gesang) und Thomas Schlegel (Gitarre und Gesang) – alias „markusundthomas“ – stehen für handgemachte Musik. Beide gehen ihrer Lieblingsmusik, der deutschen Liedermacherei, mit Lust, Leidenschaft und Können nach, heißt es in der Ankündigung. Mit Witz, aber auch mit nachdenklichen Worten sind beide seit 2011 unterwegs. Darüber hinaus schreiben sie eigene Lieder, die alltägliche Szenen und Begegnungen beschreiben. Instrumentalstücke stehen ebenfalls auf dem Programm.

Wie bisher wird vorab um Anmeldung unter www.wildeshausen.de/sommerkonzerte oder telefonisch unter Telefon 04431/88-881 gebeten.