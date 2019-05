Wildeshausen Über seinen Lebenslauf ist nicht viel bekannt. Doch der Name ist in Wildeshausen ein Begriff: Groenmeyer. „Fast jeder Wildeshauser wurde bei Groenmeyer fotografiert“, erinnert sich Heimatforscher Alfred Panschar an die Nachkriegsjahre in der Wittekindstadt. Der Künstler Jan Groenmeyer hat während der Inflationszeit nach dem Ersten Weltkrieg die Wildeshauser Notgeld-Serie illustriert. Jetzt könnte ein glückliches Zusammentreffen helfen, Licht in ein Stück Wildeshauser Geschichte zu bringen: Thomas Groenmeyer, ein Enkel Jan Groenmeyers, und seine Frau Birgit waren am Wochenende in der Region unterwegs, um zur Familiengeschichte zu recherchieren.

Opa nie kennengelernt

Wie so oft stand der Zufall Pate: Birgit Groenmeyer stieß zum Jahresende auf den Kalender „Wildeshausen in altertümlichen Ansichten“, den Panschar mit Illustrationen von Jan Groenmeyer zusammengestellt hat. Die Familie, die in Buchholz (Nordheide) lebt, bestellte den Kalender über den hiesigen Buchhandel. Der wiederum gab Panschar einen Tipp. Ein Treffen wurde arrangiert.

Seinen Großvater hat Thomas Groenmeyer nie kennengelernt. „Ich wusste, dass mein Vater Horst Groenmeyer und seine drei Brüder in Wildeshausen geboren sind“, erzählt der 52-jährige Architekt. Die Familie hat in Oldenburg und Bremen gelebt, wo sein 1993 verstorbener Vater Abteilungsleiter bei Hertie war. „Mit dem Käfer sind wir nach Wildeshausen gefahren, haben Tante Erna besucht oder waren am Burgberg“, erinnert sich Thomas Groenmeyer.

Da hakt Panschar ein: Erna Groenmeyer habe zuletzt das gleichnamige Fotogeschäft in Wildeshausen geführt. Es war zunächst in der Kleinen Straße, dann im Strahlmannschen Haus in der Westerstraße und zuletzt in der Bahnhofstraße. Heute sei in dem Ladenlokal die „Norle“ zu Hause, weiß Panschar. Thomas Groenmeyer hat alte Fotos aus dem Nachlass seiner Mutter Irmgard mitgebracht. Ein Schwarz-Weiß-Bild zeigt Großvater Jan Groenmeyer mit Pfeife im Mund und dem ältesten Sohn Horst auf dem Arm. „Leider kennen wir das Mädchen rechts nicht“, sagt er. Panschar hofft, es ermitteln zu können. Zur Biographie von Jan Groenmeyer kann der Heimatforscher aber etwas beitragen – auch, weil Freund Heinrich Boning für den Kalender dazu einiges zusammengetragen hat.

Foto im Landesmuseum

Jan Groenmeyer wurde 1903 in Emden geboren. Sein Vater Friedrich Wilhelm hatte sich in der Hafenstadt bereits einen Namen als Fotograf gemacht. Das Bild „Einzug des Fußartillerie-Regiments von Hindersin (1. Pommersches)“, aufgenommen am 21. Juni 1911, ist im Ostfriesischen Landesmuseum zu finden. Die Familie zog nach Wildeshausen, wo sie das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Fotoatelier betrieb.

Auch Jan Groenmeyer trat zunächst in die Fußstapfen des Vaters, fand Boning heraus. So ist ein 1922 von Groenmeyer geschossenes Foto der Wachkompanie im Buch „Führer durch Wildeshausen“ von Dr. Fritz Strahlmann zu finden. Doch Groenmeyer verstand sich schon damals als Künstler. Während der Inflationsjahre nach dem Ersten Weltkrieg legte die Stadt Wildeshausen eine Notgeldserie auf. Die Gestaltung der Scheine lag in den Händen des Hoteliers Karl Stegemann. Für ihn malte Jan Groenmeyer die Banknoten mit heimischen Motiven.

Bilder für Stegemann

Der Künstler war nach den Recherchen Bonings wohl regelmäßig Besucher in Stegemanns Hotel. „Er war ein den angenehmen Seiten des Lebens zugewandter Mensch“, schreibt Boning. Da er trotz geringer Einnahmen „auf ein Gläschen (...) nicht verzichten wollte“, beglich er seine Rechnungen damit, dass er für den Wirt kleinformatige Bilder mit Motiven aus der Stadtgeschichte und von Sehenswürdigkeiten zeichnete. Peter Stegemann erbte von seinem Vater nicht nur den Spitznamen „Tüt“, sondern auch die Bilder, die er in kiloschweren Alben verwahrte. Sein Verdienst sei es, dass die kleinen Kunstwerke nicht im Reißwolf landeten. Die meisten Aufnahmen seien jetzt im Besitz des Bürger- und Geschichtsvereins, erklärt Panschar.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam Jan Groenmeyer nicht wieder nach Wildeshausen zurück. Künstlerisch hinterließ er aber Spuren: So illustrierte er die Kurzgeschichten 35 deutscher Science-Fiction-Schriftsteller in der 1957 von Henry Bings veröffentlichten Anthologie „Lockende Zukunft“. 1986 verstarb Jan Groenmeyer in Iserlohn.

Für den anregenden Austausch über ein Stück Wildeshauser Zeitgeschichte bedankte sich Panschar bei der Familie mit einem Buchgeschenk. Thomas Groenmeyer hat seinen Großvater Jan nie kennengelernt. Aber das Interesse dürfte nun so groß sein wie schon lange nicht mehr.