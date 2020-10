Gemeinde: In der Kirche wird der Schall gemessen

Wildeshausen In der Alexanderkirche in Wildeshausen wird am Donnerstag und Freitag, 1. und 2. Oktober, die Beschallung gemessen. Das berichtet die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Wildeshausen. Da dafür absolute Ruhe erforderlich ist, bleibt die Kirche an beiden Tagen geschlossen. Die Messung sei nötig, damit die Akustikanlage der Kirche in naher Zukunft erweitert und verbessert werden könne.

Am Erntedankfest am kommenden Sonntag, 4. Oktober, lädt die Kirchengemeinde zum Gottesdienst in die Alexanderkirche ein. Ursprünglich war ein ökumenischer Gottesdienst in der Sankt-Peter-Kirche geplant, der aber wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann. Daher feiert jede Gemeinde in ihrer Kirche. In der Alexanderkirche wird Pastor Lars Löwensen über „Die Speisung der 4000“ predigen.

Die „Andacht am Kerzenbaum“, die am Sonntag um 17 Uhr geplant war, kann nicht in gewohnter Form stattfinden. Es wird zur Kerzenandacht um 19 Uhr eingeladen.