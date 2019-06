Wildeshausen Die 33-jährige Anne Thale ist ein Kind Wildeshausens. Hier liegen ihre Wurzeln, hier gehört sie hin. Und was ist untrennbar mit der Stadt verbunden? Na klar, das Gildefest. Seit 2015 lebt Thale ihr größtes Hobby aus. Sie näht Kissen und bedruckt Beutel, Taschen, Fliegen, Lampen und vieles mehr.

Welche Motive würden sich dafür besser anbieten als das Gildefest, der Papagoy oder die Skyline der Stadt, dachte sich die zweifache Mutter. „Als ich 2014 mein erstes Kind bekommen habe, fing ich an, Kindersachen zu nähen. Ein Jahr später habe ich dann ein Kleingewerbe angemeldet und verkaufe meine Produkte seitdem“, erklärt die 33-Jährige.

Als erstes Gilde-Produkt gab es die Gilde-Turnbeutel, die die Wildeshauserin mit Hilfe einer Thermofolie bedruckte. „Die Designs stelle ich dafür selber am Computer her. Mir ist es total wichtig, dass ich meine eigene Kreativität ausleben kann“, sagt Thale. Schon im letzten Jahr verkaufte sie die Beutel – ein Teil des Erlöses kam dabei der Wildeshauser Feuerwehr zugute.

Auch dieses Jahr hat sie sich etwas Besonderes einfallen lassen. In Kooperation mit dem Gilde-Shop verkauft sie schwarze Fliegen, auf die sie den Papagoy gedruckt hat. „Ein paar Wochen vor dem Gildefest überlege ich mir immer was Neues. Das macht mir einfach Spaß, und es kommt gut an“, erklärt sie. Ihre Zeit muss sich die 33-Jährige, die in Wildeshausen als Pharmazeutisch-technische Assistentin arbeitet, gut einteilen. „Die Nähutensilien liegen alle in meinem Elternhaus, bei uns ist dafür kein Platz“, sagt Thale.

So kommt es mehrmals die Woche vor, dass sie in ihrem ehemaligen Kinderzimmer näht und später am Tag Beutel und Kissen mit Gilde-Emblemen bedruckt. „Ich muss immer etwas zu tun haben. Abends vor dem Fernseher sitzen und nichts machen – das könnte ich gar nicht“, sagt sie. Zum Glück muss Anne Thale das auch nicht. Denn ihre kreativen Ideen kommen gut an – sie hat immer etwas zu tun. „Nur Änderungsschneidereien mache ich nicht“, erzählt sie lachend. Das sei ihr zu langweilig.

Anne Thales Produkte finden Sie hier: oder www.facebook.com/annaehs.kreativ.welt oder www.instagram.com/anne_thale